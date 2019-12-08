İçişleri: Avustralya uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı: Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
|08 Aralık 2019 10:10
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