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Yeni yılda trafik sigortası ne kadar olacak?

Zorunlu trafik sigortasında Nisan 2017'den beri tavan fiyat uygulanıyor. Tavan her ay belli bir oranda artıyor. Peki ocak itibarıyla otomobilde illere ve basamaklara göre trafik sigortası ne kadar olacak?
 08 Aralık 2019 10:29
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Yeni yılda trafik sigortası ne kadar olacak?

Zorunlu trafik sigortasında Nisan 2017'den beri tavan fiyat uygulanıyor. Tavan her ay belli bir oranda artıyor. Peki ocak itibarıyla otomobilde illere ve basamaklara göre trafik sigortası ne kadar olacak?

SON 2,5 YILDIR TAVAN

Devlet, fahiş zamların önüne geçmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Buna göre; tüm araç sınıfında, basamaklara ve illere göre bir tavan fiyat belirlenmişti. Uygulama 15 milyon araç sahibini ilgilendiriyor. Tavan fiyat düzenlemesiyle ilk başta belirlenen fiyatların her ay yüzde 1 artması öngörülmüştü. Bu, 4 ay sonra değişti.

TEK SEFERLİK YÜZDE 5

24 Ağustos 2017'de yayımlanan ikinci bir genelgeyle aylık artış oranı yüzde 1'den Eylül 2017 itibarıyla yüzde 1.5'e çıkarıldı. Bu artışa rağmen sigortacıların talebi üzerine Ocak 2018'de tek seferlik ilave yüzde 5'lik zam yapıldı. Yüzde 5'lik zammın ardından tavan fiyatlara her ay yüzde 1.5'lik fark eklenmeye devam etti ve ediyor.

SİGORTA PRİMLERİNİ 1-7 ARASINDA BASAMAK BELİRLİYOR

Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanlar 4'üncü basamak sayılıyor. Sürücüler maddi hasarlı 3, bedeni hasarlı 1 kaza yapınca en riskli grup olan 1'inci basamağa düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7'nci basamağa yükseliyor. 7'nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalanıyor.

İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Fiyatlar illere göre de değişiklik gösteriyor. İstanbul'da fiyatlar yüzde 6, Kocaeli, Ankara ve Bursa'da yüzde 3 artırımlı uygulanıyor. Diğer illerde yüzde 1-5 arasında indirim uygulanıyor. O nedenle hesapladığımız TABLO'da aynı basamakta farklı fiyatlar görebilirsiniz. Diğer yandan sigorta şirketleri rekabet nedeniyle farklı fiyatlar verebilir.

KAZA YAPINCA PAHALANIYOR

Tavan fiyatta, 5'inci kademedeki sürücüye yüzde 15, 6'ncı kademedeki sürücüye yüzde 30, 7'nci kademedeki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4'üncü basamağa göre yapılıyor.

Hasar yaptıkça kademe 1'e doğru düşüyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa yüzde 50 artış uygulanıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1'inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı uygulanıyor.
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