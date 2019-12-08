'Proje parasıyla tatil' suçlamasına Valilik ne dedi?

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin müdürlüğün girişimleri ile kuruma kazandırılan bağış parasıyla tatil yaptığı iddialarında bulundu. TURKCELL A.Ş tarafından, Mesleki Gelişim Akademisi hesabına aktarılan 400 bin TL'nin mevzuat ve amacı dışında kullanıldığını belirten Koncuk, şartların ihlal edildiğini belirterek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u göreve çağırmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İzmir Valiliği tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na yollanılan yazıda bahse geçen iddialarla ilgili kamu zararının olmadığı, proje ile ilgili olarak harcamaların tamamının yasal, usule uygun ve belgeli yapıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada kıdem ilerlemesi durdurulması istemi ile yürütülen soruşturmada Valilik kanaatinin göz önünde bulundurulması istendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi'nin ailesini tatile gönderdiği iddiaları ile ilgili olarak ise İl Milli Eğitim Müdürü'ne verilen oda fiyat ücretine ekstra bir ücret ödenmeksizin, İstanbul'da ikamet eden 4 yaşındaki oğlu ve ona seyahatinde refakat eden amcasının hafta sonu "İl Milli Eğitim Müdürünün odasında kalmasından" ibaret olduğu aktarıldı.

EGEDESONSÖZ