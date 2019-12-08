Malatya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı
|08 Aralık 2019 11:03
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Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütle iltisakları bulunan şüphelilere yönelik 3 Aralık'ta Malatya merkezli Adıyaman, Batman, Osmaniye ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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