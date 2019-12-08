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Yapay zeka doktorların en büyük yardımcısı olacak

YTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Yıldırım: Teknolojinin gelişmesiyle doktorlara yardımcı olacak robotlar da geliştirilecek. Uzaktan doktorun işini kolaylaştırabilecek, doktor kontrolünde cerrahi robotlar devreye girecek
 08 Aralık 2019 11:09
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Yapay zeka doktorların en büyük yardımcısı olacak

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Yıldırım, "Yapay zeka insan sağlığı açısından umuttur. Gelecekte birçok hastalığın teşhisi için yardımcı olabileceğini ve tedavilerin daha kolay planlanabileceğini biliyoruz." dedi.

Diyarbakır'da bir etkinliğe katılan Prof. Dr. Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zekanın sağlık alanında hastalıkların teşhisi ve tedavi planlamasında umut olduğunu söyledi.

Yapay zekanın sağlık bilimlerinde çok önemli bir yer tutacağına işaret eden Yıldırım, "Çünkü sağlıkta çok fazla veri ve hastalık var. Yapılması gereken çok iş var. Hastalıkların daha nadir görüldüğü, karmaşık hastalık semptomlarının bulunduğu durumlarda farklı verilerle karşılıyoruz. Yapay zeka bunların teşhisinde yardımcı olmak için önemli bir yer tutacak. Bunun yanı sıra hastalığın teşhisinden sonra tedavi planlamaları ile medikal görüntüler ya da sinyallerin işlenmesi gibi konularda yardımcı olacak." diye konuştu.

- "Doktor kontrolünde cerrahi robotlar devreye girecek"

Yıldırım, yapay zekanın gelecek yıllarda sağlık hizmetinde çok önemli bir yere sahip olacağına dikkati çekerek, teknolojinin gelişmesiyle doktorlara yardımcı olacak robotların da geliştirileceğini aktardı.

"Uzaktan doktorun işini kolaylaştırabilecek, doktor kontrolünde cerrahi robotlar devreye girecek. Yapay zeka insan sağlığı açısından umuttur. Gelecekte birçok hastalığın teşhisi için yardımcı olabileceğini ve tedavilerin daha kolay planlanabileceğini biliyoruz." diyen Yıldırım, bununla ilgili çok başarılı çalışmalar olduğunu kaydetti.

Yıldırım, hasta yoğunluğu olan yerlerde ek karar destek sisteminin yardımcı olmasının çok güzel bir gelişme olduğunu vurgulayarak, yapay zekanın sağlıkta birçok kullanım alanı olacağını dile getirdi.

Bununla ilgili çalışmaların uzun zamandır yapıldığına değinen Yıldırım, "Diyabet, hepatit, tiroid ve kanser gibi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor. Enfeksiyon hastalıklarının tespitinde, epidemik ile ilgili çalışmalarda, gen analizlerinde kullanılabiliyor. Sağlığı içeren her yerde yapay zekanın varlığını görüyoruz, bundan sonra da göreceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de yapılan çok çalışma var"

Türkiye'de bu alanda sessiz sedasız yapılan birçok çalışmanın bulunduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bireysel ve akademik olarak çalışmalar uzun zamandır yapılıyor. Belirli hastalıklarla ilgili sistemlerin geliştirilmesinde Türkiye'de çok önemli şeyler yapılacak. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi, onun da altında Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığı kuruldu. Bu tür başkanlıkların altında üniversiteler, sektörler ve kamu bir araya gelerek, daha büyük projeler yapacak. Bunların sinyallerini zaten alıyoruz. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Endüstri bu işe merak sarmaya başladı. Girişimciler bu konuda çok başarılı şekilde çalışmaya başladı. Türkiye mutlaka buradan payını alacaktır."
Anadolu Ajansı
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