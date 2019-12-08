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Türkiye'nin uygulaması, DSÖ'nün 'iyi uygulama örnekleri' arasına girdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı'ndan, hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte ikisinden az olan vatandaşlarımız yararlanıyor. Tüberküloz ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalarına fiziksel sağlık kayıplarının yanı sıra ekonomik ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla aylık 1384 lira ödeme yapıyoruz
 08 Aralık 2019 11:11
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Türkiye'nin uygulaması, DSÖ'nün 'iyi uygulama örnekleri' arasına girdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2018 yılının ocak ayında başlatılan "Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı"nın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildiğini bildirdi.

Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı"nın, Dünya Sağlık Örgütünün "Avrupa Bölgesi 2016-2020 Tüberküloz Eylem Planı" kapsamındaki iyi uygulamaları içeren raporunda örnek gösterildiğini belirtti.

DSÖ raporunun tüberküloz hastalığının bitirilmesine yönelik hazırlandığını ifade eden Selçuk, "Bu iyi uygulama örnekleri, tüberküloz ile mücadele eden diğer ülkelerin çalışmalarına örnek olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, tüberküloz hastaları ile kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı SSPE hastalarını kapsayan "Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı"na ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yardım programından hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte ikisinden az olan vatandaşlarımız yararlanıyor. Tüberküloz ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalarına fiziksel sağlık kayıplarının yanı sıra ekonomik ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla aylık 1384 lira ödeme yapıyoruz. Ayrıca, tüberküloz hastalarına yapılan ödemeye ilaveten, tıbbi öz bakımlarını gideremeyen, yatağa bağımlı olarak yaşamlarını sürdüren veya ev yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekliliği tespit edilen vatandaşlarımıza da ek olarak aylık 600 lira ödeme yapıyoruz.

Kronik Hastalara Yönelik Yardım Programı kapsamında 2018'de 2 bin 576 kişi için 19,9 milyon lira, 2019 Ekim itibarıyla da 4 bin 174 vatandaşımız için 31,51 milyon lira kaynak aktardık"

- "Programın başarısı tescillenmiş oldu"

Türkiye'de tüberküloz ile mücadelenin başarılı sonuçlar verdiğine ve vaka sayısında düşüş yaşandığına işaret eden Selçuk, "Türkiye, Kronik Hastalara Yönelik Sosyal Yardım Programı'nı dünyada ilk başlatan ülke." dedi.

Hastalığın tamamen yok edilebilmesi için hastaların sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyoekonomik hizmetlerle de desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Selçuk, "Kronik Hastalara Yönelik Sosyal Yardım Programı'nın başarısı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından örnek gösterilmesiyle tescillenmiş oldu." ifadesini kullandı.

Başvuruda bulunan Tüberküloz ve SSPE hastalarının bilgilerinin Sağlık Bakanlığı sistemlerinden elektronik ortamda alındığını kaydeden Bakan Selçuk, Türkiye'de son 17 yılda günlük geliri 4,3 doların altında olan nüfus oranının yüzde 30,3'ten yüzde 1,58'e gerilediğini ve yoksulluğun azaltılmasında sosyal yardım programlarının çok boyutlu bir perspektifle yürütüldüğünü kaydetti.
Anadolu Ajansı
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