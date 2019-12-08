İnsan Kaynakları Ofisi'nden Kariyer Merkezleri için 3 yeni hizmet

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversite kariyer merkezlerine üç yeni hizmet sundu. Üniversite rektörlerine ve Kariyer Merkezi yöneticilerine ulaştırılan, 'Üniversite Kariyer Merkezleri Kitabı', 'Yetenek Kapısı' platformu ve 'Kariyer Planlama Dersi Örnek Müfredatı' ile üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına destek olunması ve Kariyer Merkezleri'nin etkin yönetiminin sağlanması hedefleniyor.

KARİYER MERKEZLERİ KİTABI

Üniversite Kariyer Merkezleri aracılığıyla öğrenci ve mezunlara kariyer rehberliği ve danışmanlığı yapılarak, gençlerin iş gücü piyasasına uyumu hızlandırılacak ve istihdam süreçleri desteklenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) aracılığıyla izlenen Kariyer Merkezleri'nin etkin çalışması amacıyla kaleme alınan, 'Üniversite Kariyer Merkezleri Kitabı' üniversitelere gönderildi. Kitapta yer alan Kariyer Merkezi Çalışma Planı (KMÇP) ile gençlere sunulacak kariyer hizmetleri, paydaşların rolleri, sorumluluk ve katkıları detaylı bir şekilde anlatılıyor. Kariyer Merkezleri'nin organizasyon yapısı ve verilecek hizmetlerin uygulanma şekilleri, 'Üniversite Kariyer Merkezleri Kitabı'nda mevcut. CBİKO tarafından yayımlanan kitap, Kariyer Merkezleri'nin temel taşını oluşturuyor.

YETENEK KAPISI PLATFORMU

CBİKO, öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla internet platformu olan, 'Yetenek Kapısı'nı üniversitelerin hizmetine sunuldu. Kariyer Merkezleri'nin ihtiyaçlarına göre hazırlanan, 'Yetenek Kapısı' ile gençler ile işverenler zaman ve mekandan bağımsız şekilde iletişim kurabilecek. Öğrenciler ve mezunlar, 'Yetenek Kapısı'nda profil oluşturarak, kariyer ağına ilk adımı atacak. Oluşturulan profil aracılığıyla, kariyer fuarları, etkinlikleri ve eğitimler incelenebilecek. Gençler söz konusu etkinlik ve eğitimlere, 'Yetenek Kapısı' üzerinden başvurabilecek. Öte yandan, 'Yetenek Kapısı' işverenler için de doğru ve hızlı insan kaynağına ulaşmayı da kolaylaştıracak. İşverenler, bünyelerinde iş ve staj ilanlarını, fuar ve etkinlikleri ağ üzerinden gençlere daha kolay duyurabilecek. Gençler de bu duyurular üzerinden işverenlerle iletişime geçebilecek. Ayrıca ağ üzerindeki farklı modüllerle gençler kariyer merkezlerindeki kariyer danışmanlarından randevu alabilecek. Kariyer Merkezleri ve 'Yetenek Kapısı' üzerinden öğrenci ve işveren arasındaki iletişimi takip edecek.

KARİYER PLANLAMA DERSİ

CBİKO'nun üniversitelere sunduğu üçüncü hizmet ise, 'Kariyer Planlama' dersi oldu. Üniversitelerin birinci sınıflarında zorunlu olarak verilmesi öngörülen 'Kariyer Planlama' dersi ile gençlerin yükseköğrenimlerinin erken döneminde kariyer bilincine sahip olmaları hedefleniyor. Böylece reel sektörün beklentileri ve talepleri hakkında fikir sahibi olan öğrencilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine ilişkin beceriler edinmeleri ve eğitimlerinden maksimum verim almaları sağlanacak. 'Kariyer Planlama' dersinin amacı, öğrenim çıktıları ve dersin örnek içeriği üniversite rektörlerine gönderildi.