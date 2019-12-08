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Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle hayatında yeni sayfa açtı

Samsun'da İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında verdiği hibeyle 4 inek alan, hayvanlarının sayısını 17'ye çıkaran eski hükümlü Abidin Akan, hayatında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor
 08 Aralık 2019 11:39
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Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle hayatında yeni sayfa açtı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında verdiği hibeyle 4 inek alan ve büyükbaş hayvan sayısını zaman içinde artıran eski hükümlü Abidin Akan, zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaralama suçundan bir süre cezaevinde kalıp çıktıktan sonra hayvancılık yapmak isteyen 49 yaşındaki Akan, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ile Çarşamba Ticaret Borsası Proje Ofisi tarafından verilen girişimcilik eğitimini tamamladı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Çarşamba Koruma Kurulunun desteğiyle proje hazırlayan Akan, İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında hibe desteğiyle 4 inek alarak yeni bir hayata başladı.

Aldığı 4 ineğin yanına kendi imkanlarıyla 4 büyükbaş hayvan daha ekleyen Akan, zaman içinde beslediği ineklerin sayısını 17'ye çıkardı.

Evli ve 4 çocuk babası Akan, eşinin de yardımıyla beslediği ineklerden elde ettiği süt ile süt ürünlerini satarak geçiniyor.

Cezaevine girmeden önce inşaatlarda gündelik işlerde çalışan Akan, aldığı hibe ile kendisine yeni bir hayat kurarken, büyükbaş hayvan sayısını artırmayı hedefliyor.

Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce cezaevinden çıktıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açtığını söyledi.

İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında aldığı destekle hayvancılığa başladığını anlatan Akan, "Hedefim 40 büyükbaş hayvana ulaşmak. Bu işten ailemizi geçindiriyoruz. Büyümeyi hedefliyorum." dedi.

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar, Cumhuriyet Savcısı Yusuf Bayri ve İŞKUR Müdürü Rıfat Yıldız, Akan'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Bülbül, kamu kurumları olarak cezanın infazından sonra eski hükümlülerin topluma kazandırılmaları noktasında destek olduklarını vurguladı.

Bülbül, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz aracılığıyla eski hükümlülerimize meslek edinme veya var olan mesleklerini geliştirme noktasında kurslar vermekteyiz. Bunlara iş edinme projeleri hazırlamaktayız. Bunda amacımız, birilerinin kendi ayakları üzerinde durup suç yoluna girmelerinin önüne geçmektir." diye konuştu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde Çarşamba Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR'un destekleriyle 2017-2019 yıllarında 33 eski hükümlüye büyükbaş hayvancılık, arı yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, alçı dekorasyon gibi farklı iş kollarında girişimcilik eğitimi verildiğini anlatan Bülbül, bu hükümlülere proje hazırladıklarını kaydetti.

Bülbül, bu projelerin karşılığı olarak İŞKUR tarafından 680 bin liraya yakın bütçe tahsis edildiğini ve 19 eski hükümlünün iş kurduğunu aktardı.

Bülbül, bu projelerin en güzel örneğini Abidin Akan'ın sergilediğini söyledi.

Abidin Akan da Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR'un kendisine çok destek olduğunu belirterek, "Hepsinden Allah razı olsun." dedi.
Anadolu Ajansı
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