BTK güvenli internet hizmetiyle zararlı içeriklerden koruyor
|08 Aralık 2019 11:46
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK), çocukların zararlı içeriklerden korunması için güvenli internet hizmetinin önemine işaret edilerek, Güvenli internet hizmetini tercih eden abonelerin, arama motorlarında herhangi bir ayarlama yapmalarına gerek olmadan şiddet, pornografik ve müstehcen içerikli bütün aramalarının filtrelendiği belirtildi.
BTK'den yapılan yazılı açıklamada, güvenli internet hizmetinin, 2011 yılında çocukların, gençlerin ve ailelerin internetteki zararlı içeriklerden korunmaları amacıyla hizmete sunulduğu anımsatıldı.
İnternetteki zararlı içerikleri filtreleyen güvenli internet uygulamasının, isteğe bağlı, tamamen ücretsiz ve tüketici memnuniyetini esas alan bir kamu hizmeti olduğu ifade edilen açıklamada, güvenli internet hizmetinin çocuk ve aile profili olmak üzere iki seçenekten oluştuğu bildirildi.
Çocuk profili seçildiğinde, erişilen sitelerin uzman kontrolünden geçtiği ve güvenli olduğu onaylanmış belirli sayıda siteye erişimin sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Çocuk profilinde sohbet ve sosyal medya siteleri bulunmadığı için çocukların yabancılarla iletişim kurması önlenmiş oluyor. Aile profili seçildiğinde ise kumar, intihara yönlendirme, uyuşturucu, müstehcenlik gibi zararlı içerikleri barındıran siteler haricinde bütün sitelere erişim sağlanabiliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
BTK'nin, yoğun bir şekilde oynanan dijital oyunların zararlarından çocukları korumak amacıyla harekete geçtiği ve dijital oyunları mercek altına aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uzmanlar, çocukların ruh sağlığı ve gelişimi için uygun olmayan bazı dijital oyunları tespit ederken PEGI kriterlerini uyguluyor. Bu yönde gerekli teknik önlemler alınıyor. Ebeveynler aile profilini tercih ettiklerinde alt kırılım olarak oyun siteleri de filtrelenmiş oluyor. Ayrıca güvenli internet hizmeti ile uygulamaya konulan 'güvenli arama' (safe search) özelliği ile de arama motorlarında filtreli arama imkanı sunuluyor. Bu özellikle birlikte web, resim ve video aramalarındaki zararlı içeriklerin filtrelenmesi sağlanıyor. Güvenli internet hizmetini tercih eden aboneler, arama motorlarında herhangi bir ayarlama yapmalarına gerek olmadan şiddet, pornografik ve müstehcen içerikli bütün aramalar filtreleniyor."
Güvenli internet hizmetini seçen abonelerin, arama motorlarının güvenli arama seçeneğinin, hiçbir ayarlama yapmadan otomatik olarak aktif durumda olduğu belirtilen açıklamada, bu özelliğin, aboneler güvenli internet hizmetinde kaldıkları sürece devam ettiği ve bir başkası tarafından devre dışı bırakılamadığı kaydedildi.
Ebeveynlerin çocuklarının oynadığı oyunun, çocukların yaşına uygun olup olmadığını derecelendirme sistemlerinin web sitelerinden öğrenebileceğine de işaret edildi.
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