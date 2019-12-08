'Bu yanlış da Bağdat'tan döner'		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Hamile kadını Yalova'dan 666 km uzağa sürgün etti		 
Artan maliyetlerle yeni yılda zam kaçınılmaz		 
Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri yarın başlıyor		 
Okul koridorunda silahlı öğrenci böyle yakalandı Video		 
İnanılmaz olay! Öldükten 6,5 saat sonra dirildi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ailesini 'evlat nöbeti'nde gören terör örgütü mensupları PKK'dan kaçmak istiyor

İçişleri Bakanlığı jandarma unsurlarının ikna çalışmaları sonucu teslim olan "Kader" kod adlı terör örgütü mensubu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan ailelerin durumunun örgütün elindeki çocukları üzerinde nasıl etkili olduğunu anlattı
 08 Aralık 2019 12:03
Yazdır
Ailesini 'evlat nöbeti'nde gören terör örgütü mensupları PKK'dan kaçmak istiyor

İçişleri Bakanlığı jandarma unsurlarının ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan "Kader" kod adlı terör örgütü mensubu, ifadesinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan ailelerin durumunun örgütün elindeki çocukları üzerinde nasıl etkili olduğu bilgisini verdi.

İkna çalışmalarının ardından terör örgütü PKK'dan kaçarak bir hafta önce Türkiye'ye gelen "Kader" kod adlı N.D, güvenlik güçlerine sığındı.

Örgütte bulunduğu süre içerisinde yaşadıklarını aktaran N.D, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerin eyleminin örgütteki yaşattığı paniği anlattı.

Terör örgütü mensubu N.D, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, Diyarbakır annelerinin oturma eyleminin örgütün sözde üst düzey yöneticilerinde büyük psikolojik baskı ve endişe yarattığını söyledi.

N.D, terör örgütü mensuplarının kendi ailelerinin oturma eylemine katılıp katılmadığını takip ettiğini vurgulayarak, bazılarının mutlaka kendilerini örgüt bataklığından kurtaracak bir yol bulacağını belirtti.

Evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen diğer ailelerin de oturma eylemine katılması gerektiğine işaret eden N.D, "Ailesini orada gören çocuklar çok etkilendi. Annesini ve babasını televizyonda görüp de ağlayanlar oldu. Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar şimdi gelmek istiyor. Böyle çok kişi var. Birçok kişi örgütten kaçıp da eski yaşamlarına dönmek istiyor." diye konuştu.

- Örgütün baskısı nedeniyle kaçamıyorlar

N.D, baskı ve ölüm tehditlerinden dolayı birçok terör örgütü mensubunun kaçamadığını ifade etti.

Telefon kullanılmaması nedeniyle örgüt üyelerinin aileleriyle iletişime geçemediğini bildiren N.D, tanıdığı birçok örgüt mensubunun yaşadığı ortamdan memnun olmadığını ve kaçmanın yollarını aradığını dile getirdi.

- "Teröristler, 'Çatışan, sürü gibi araziye savrulan ve ölen yine biziz' diyor"

N.D, son iki yıldır terör örgütüne katılım sayısının azaldığını gözlemlediğini, teröristlerin çoğunluğunun da zorla katıldığına değinerek şunları aktardı:

"Ölü sayısı çok. Birçoğu ölmekten korkuyor ve katılmak istemiyor. Çoğuna da oradaki yaşam tarzı uymuyor. O yüzden eskiye göre katılım düzeyi çok az. Örgütten ayrılmalarının birçok sebebi var. Bakıyorsun sözde üst yönetim oturuyor ve ona hiçbir şey olmuyor. Çatışmaya giden milletin çocukları... Birçok kişinin ağzından şunu duydum. 'Örgüt yukarıda oturuyor, çatışan, sürü gibi araziye savrulan ve ölen yine biziz' diyorlar."

- "Çocukların beyinleri çok kötü yıkanıyor"

N.D, örgütte bulunduğu süre içerisinde çok fazla çocuk gördüğünü, ideolojik eğitimle beyni yıkanan bu çocuklara silah eğitimi de verildiğini vurguladı.

Örgütte çocuklardan kurulu "Genç taburları"nın da bulunduğunu anlatan N.D, şu bilgileri verdi:

"Önceden Suriye'de de kampları bayağı çoktu. 2016-2017 yıllarında 4-5 genç taburu vardı. Ama 2018-2019 yıllarında hem genel sayı hem de genç taburu azaldı. Özellikle bu taburlarda 9 ve 16 arası çocuklar bulunuyor. Bu çocuklara ilk başta ideolojik eğitim verilir, beyinleri yıkanır. Biraz da yaşları olgunlaştıktan sonra yani 16-17 yaşlarında askeri alanlara gönderilir. Silah eğitimi verilir, mühimmat nasıl yapılır onların hepsinin eğitimi verilir ve aynı şekilde orada çatışmaya girerler.

Çocukların beyinleri çok kötü yıkanıyor. Her şeyi unutur ailesiyle irtibata geçmez sen istesen bile... 'Al sana telefon, ailenle konuş' desen bile artık onlar konuşmaz. 15 yaşında ölen çocukları da gördüm. Onları büyük mezarlıklar var, oraya gömüyorlar."

N.D, güvenlik güçlerine teslim olma sürecini, "İnsana değer verilmiyordu, küçümseme vardı. Değer verildiğini hissetmiyor insan, yoldaşlık ve arkadaşlık ilişkilerinden hep bahsediyorlar ama öyle bir şey yok. Orada sadece ölüm var." sözleriyle anlattı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyonda 6 zanlı yakalandı
08 Aralık 2019 13:04		 ByLock'çu sahte kimlikle yakalandı, rüşvet teklif etti
08 Aralık 2019 12:30
Malatya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
08 Aralık 2019 11:03		 İçişleri: Avustralya uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi
08 Aralık 2019 10:10
Terör üçgeni
08 Aralık 2019 07:50		 FETÖ'nün Avrupa'daki 'Pazarlamacıları' yakalandı
07 Aralık 2019 22:50
Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
07 Aralık 2019 16:49		 Mardin'de FETÖ'den 9 şüpheli gözaltına alındı
07 Aralık 2019 16:27
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 96'ncı gününde
07 Aralık 2019 14:20		 5'i aktif görevde 29 Dışişleri personeline FETÖ gözaltısı
07 Aralık 2019 12:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:25 - Sevgilisini tüfekle yaralayan sanığa önce hapis cezası sonra tahliye13:13 - TSK, Ceren'i katleden cani için 14 yıl önce teşhisi koymuş13:04 - FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyonda 6 zanlı yakalandı13:00 - İmamoğlu'ndan, seçim kampanyasında yer alan gazetecilere yeni görev12:49 - 'Bu yanlış da Bağdat'tan döner'12:45 - Hamile kadını Yalova'dan 666 km uzağa sürgün etti12:35 - MSB: Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesi sağlandı12:30 - ByLock'çu sahte kimlikle yakalandı, rüşvet teklif etti12:21 - Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan il12:17 - Artan maliyetlerle yeni yılda zam kaçınılmaz
12:15 - Mahir öğretmen dersleri kukla 'Bakkal Amca' ile işliyor12:09 - Adanalıların yeni gözdesi 'açma kebap'12:03 - Ailesini 'evlat nöbeti'nde gören terör örgütü mensupları PKK'dan kaçmak istiyor12:00 - Dört masalı dükkandan 7 bin istihdamlı işletmeye11:46 - BTK güvenli internet hizmetiyle zararlı içeriklerden koruyor11:39 - Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle hayatında yeni sayfa açtı11:33 - İstanbul'daki havalimanlarından 11 ayda 96 milyon yolcu seyahat etti11:28 - İnsan Kaynakları Ofisi'nden Kariyer Merkezleri için 3 yeni hizmet
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Müdürü, öğrencilere yardım parası ile tatile gitti mi?
Temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü
Tank palet fabrikası ve gerçekler
'Bu yanlış da Bağdat'tan döner'
Cumhurbaşkanı Erdoğan övdü, talep arttı
Kendisi Londra'da pusulası Meclis'te
Zincir marketlere nüfus kriteri geliyor
Şiddeti özendiren dizilerden başlayalım
Artan maliyetlerle yeni yılda zam kaçınılmaz
Meteorolojiden karla karışık yağmur ve kar uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 3
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 1
nerelisin 1
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam