Mahir öğretmen dersleri kukla 'Bakkal Amca' ile işliyor
|08 Aralık 2019 12:15
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Samsun'un Kavak ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Mahir Çuğu, çocukların ilgisini derse çekebilmek ve daha kolay öğrenmelerini sağlamak amacıyla farklı yöntemler kullanıyor.
İlçedeki Yaşar Doğu İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Çuğu, öğrencilere okumayı ve matematiği daha keyifli öğretebilmek için kukla ve enstrüman kullanıyor.
Dersleri anlatırken "Bakkal Amca" ismini verdiği kuklayı kullanan, özellikle matematik dersinde keman, gitar, bağlama çalıp ney üfleyen Mahir öğretmen, kendi besteleriyle çocuklara bilgi aktarıyor.
İstanbul Meslek Edindirme Kurslarında (İSMEK) öğrendiği müzik bilgileri ve kendi imkanları ile öğrendiği kukla oynatma ile öğrencilere okulu sevdiren Mahir öğretmen, eğlenceli şekilde anlattığı derslerin oyun havasında geçmesini sağlıyor.
- "Taşrada imkan yaratmaya çalışıyoruz"
Mahir Çuğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara bir şeyler öğretebilmek için onların ilgisini çekmek gerektiğini söyledi.
Bunun için çocukları eğlendirecek, onları mutlu edecek birtakım etkinlikler oluşturmak gerektiğini vurgulayan Çuğu, kukla ve enstrümanların, müziğin faydalı olacağını düşünerek bu uygulamaya başladığını anlattı.
Uygulamada başarı elde edince bunu biraz daha geliştirdiğini dile getiren Çuğu, "Sınıfı biraz müzik, biraz resim, biraz spor odası haline getirdik. Her tip etkinlikte farklı şeyler deniyoruz. Farklı enstrümanlar, farklı aletlerle başarıyı yakalamaya çalışıyoruz." dedi.
Öğretme metotları sayesinde öğrencilerin daha hevesli olduğunu, dersleri severek çalıştığını vurgulayan Çuğu, "Ödevlerini içten gelerek yapıyorlar. Zorlamayla yapmıyorlar kesinlikle. İsteyerek bir şeyi yaptığın zaman daha iyi öğreniyorsun." ifadesini kullandı.
Çuğu, Kavak'tan önce 11 yıl İstanbul'da görev yaptığını belirterek, 1,5 yıl önce memleketine dönerek buradaki çocuklara faydalı olmak istediğini aktardı.
Büyük kentlerde imkan ve seçeneklerin daha fazla olduğuna dikkati çeken Çuğu, "Taşrada çok fazla imkan yok ama bir şekilde imkan yaratmaya çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızla dersleri, hayatı zenginleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Öğrenciler de "Bakkal Amca" kuklası ve müzikle dersleri daha güzel ve çabuk öğrendiklerini dile getirdi.
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