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MSB: Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesi sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Rus askeri yetkililerle Ayn İsa bölgesinde gerçekleştirilen görüşmeyle Tişrin Barajı'ndan Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesinin sağlandığını, Tel Abyad merkez ve Rasulayn bölgesi için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi
 08 Aralık 2019 12:35
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MSB: Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesi sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Rus askeri yetkililerle Ayn İsa bölgesinde gerçekleştirilen görüşmeyle Tişrin Barajı'ndan Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesinin sağlandığını, Tel Abyad merkez ve Rasulayn bölgesi için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamında, huzur ve güvenin sağlamanın yanında halkın temel ihtiyaçlarına yönelik sorunların da çözülmesi için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumlarının yaptığı çalışmalarla Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimlerini de besleyen Allouk Su Tesisi'nin 9 Kasım'da başlayan onarımının tamamlandığını, tam kapasiteyle çalışması için gerekli tedbirler alındığını hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda Allouk Su Tesisi'nde bulunan 30 kuyudan 26'sının onarılarak gerek Barış Pınarı Harekatı bölgesine gerekse Haseke, Derbesiye ve buraların kırsal alanlarının su ihtiyaçlarının karşılandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede su sorunu büyük ölçüde çözülürken, elektrik sorununun da çözüme kavuşması için harekete geçildi. M4 karayolunun güneyini ve Barış Pınarı Harekatı bölgesini besleyen Mabruka elektrik trafosu onarımına 22 Kasım'da başlanmıştı. Mabruka elektrik trafosunun onarımının büyük oranda tamamlanmasının ardından bugün Ayn İsa'da Rus askeri yetkililerle gerçekleşen görüşme ile Tişrin Barajı'ndan Barış Pınarı Harekatı bölgesine elektrik ulaştırılması sağlandı. Bu kapsamda Tel Abyad kırsalına elektrik verilmeye başlandı. Tel Abyad merkez ve Rasulayn bölgesi için de çalışmalar sürüyor."
Anadolu Ajansı
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