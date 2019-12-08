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Hamile kadını Yalova'dan 666 km uzağa sürgün etti

CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, belediye çalışanlarını hiçbir gerekçe göstermeden CHP'li Ardahan, Artvin, Sinop, Burdur ve Bolu belediyelerine sürgüne gönderdi
 08 Aralık 2019 12:45
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Hamile kadını Yalova'dan 666 km uzağa sürgün etti

CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, belediye bünyesinde çalışanları hiçbir gerekçe göstermeden CHP'li Ardahan, Artvin, Sinop, Burdur ve Bolu belediyelerine sürgüne gönderdi. O isimlerden biri de 6 aylık hamile olan mimar Mühübe Keskin. Keskin, 15 Ağustos 2009-31 Aralık 2011 arasında Yalova Belediyesi'nde çalışmış ve haksız gerekçeler gösterilerek işten çıkarılmıştı.

Hukuki mücadelenin ardından Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin kararıyla Yalova Belediyesi'nde tekrar işe başladı. Ancak Salman, 20 Şubat 2018'de Yalova Belediyesi'nde işe başlayan Keskin'e 7 yıllık özlük haklarını geri ödememek için akıl almaz mobing uyguladı. 6 aylık hamile olan Keskin, Yalova'dan 666 kilometre (7 saat 31 dakika) uzakta olan Sinop'a sürgün edildi ve CHP'li Sinop Belediyesi'nde geçici olarak görevlendirildi.

İşte Salman'ın gerekçe göstermeden sürgün ettiği belediye çalışanları:

İç denetçi Mustafa Özkaynar: Ardahan Belediyesi'ne bin 422 kilometre uzağa sürgüne gönderildi.(16 saat 21 dakika)

Veteriner Rıfkın Beyazit- Artvin Belediyesi bin 257 kilometre uzağa sürgüne gönderildi. (15 saat 28 dakika)

Memur Cantürk Aktaş: Burdur Belediyesi'ne 490 kilometre uzağa sürgüne gönderildi. (5 saat 35 dakika)

Harita teknikeri Tahsin Acar- Bolu Belediyesi'ne 232 kilometre uzağa sürgüne gönderildi. (2 saat 32 dakika)

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMENİN İPTALİNİ İSTİYORLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme" başlıklı Ek 8. maddesinin f bendinde 'Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır' denilmekte. Ancak çalışanların görüşü sorulmamış, muvaffakatları alınmamış. Bu sebeple çalışanlar, davaya konu geçici süreli görevlendirilme kararının iptalini istiyor.
Sabah
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