Hamile kadını Yalova'dan 666 km uzağa sürgün etti
|08 Aralık 2019 12:45
|Yazdır
CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, belediye bünyesinde çalışanları hiçbir gerekçe göstermeden CHP'li Ardahan, Artvin, Sinop, Burdur ve Bolu belediyelerine sürgüne gönderdi. O isimlerden biri de 6 aylık hamile olan mimar Mühübe Keskin. Keskin, 15 Ağustos 2009-31 Aralık 2011 arasında Yalova Belediyesi'nde çalışmış ve haksız gerekçeler gösterilerek işten çıkarılmıştı.
Hukuki mücadelenin ardından Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin kararıyla Yalova Belediyesi'nde tekrar işe başladı. Ancak Salman, 20 Şubat 2018'de Yalova Belediyesi'nde işe başlayan Keskin'e 7 yıllık özlük haklarını geri ödememek için akıl almaz mobing uyguladı. 6 aylık hamile olan Keskin, Yalova'dan 666 kilometre (7 saat 31 dakika) uzakta olan Sinop'a sürgün edildi ve CHP'li Sinop Belediyesi'nde geçici olarak görevlendirildi.
İşte Salman'ın gerekçe göstermeden sürgün ettiği belediye çalışanları:
İç denetçi Mustafa Özkaynar: Ardahan Belediyesi'ne bin 422 kilometre uzağa sürgüne gönderildi.(16 saat 21 dakika)
Veteriner Rıfkın Beyazit- Artvin Belediyesi bin 257 kilometre uzağa sürgüne gönderildi. (15 saat 28 dakika)
Memur Cantürk Aktaş: Burdur Belediyesi'ne 490 kilometre uzağa sürgüne gönderildi. (5 saat 35 dakika)
Harita teknikeri Tahsin Acar- Bolu Belediyesi'ne 232 kilometre uzağa sürgüne gönderildi. (2 saat 32 dakika)
GEÇİCİ GÖREVLENDİRMENİN İPTALİNİ İSTİYORLAR
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme" başlıklı Ek 8. maddesinin f bendinde 'Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır' denilmekte. Ancak çalışanların görüşü sorulmamış, muvaffakatları alınmamış. Bu sebeple çalışanlar, davaya konu geçici süreli görevlendirilme kararının iptalini istiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İmamoğlu'ndan, seçim kampanyasında yer alan gazetecilere yeni görev
08 Aralık 2019 13:00
|'Bu yanlış da Bağdat'tan döner'
08 Aralık 2019 12:49
|'Kanal İstanbul' Boğaz'ı kazalardan kurtaracak
08 Aralık 2019 11:23
|Kendisi Londra'da pusulası Meclis'te
08 Aralık 2019 09:17
|'Tuvalet önünde oturma' cezası veren başkan yardımcısının meclis üyeliğine son verildi
08 Aralık 2019 09:10
|TANAP tamam şimdi sıra TürkAkım'da
08 Aralık 2019 08:40
|Tank palet fabrikası ve gerçekler
08 Aralık 2019 06:46
|CHP, EYT'lilerin sorununu Aile Sigortası ile çözecekmiş!
08 Aralık 2019 06:15
|8 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
08 Aralık 2019 00:02
|Dışişleri: İftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz
07 Aralık 2019 23:26