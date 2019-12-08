İmamoğlu'ndan, seçim kampanyasında yer alan gazetecilere yeni görev
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. İBB, Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu Şükrü Küçükşahin oldu. İştiraklerden Sorumlu Basın Koordinatörlüğü görevine de Süleyman Sarılar getirildi
|08 Aralık 2019 13:00
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. İBB, Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu Şükrü Küçükşahin oldu. İştiraklerden Sorumlu Basın Koordinatörlüğü görevine de Süleyman Sarılar getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarında da görev alan Şükrü Küçükşahin, Zilan Karakurt ve Ulaş Yılmaz ile Süleyman Sarılar'ın görev sorumluluk alanları şöyle oldu:
Şükrü Küçükşahin - İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu
Zilan Karakurt - İBB Görsel Yayınlar Sorumlusu
Ulaş Yılmaz - İBB Dijital İletişim (Sosyal Merdya) Sorumlusu
Süleyman Sarılar - İştiraklerden Sorumlu Basın Koordinatörü
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