TSK, Ceren'i katleden cani için 14 yıl önce teşhisi koymuş

Özgür Arduç, 9 Mart ve 5 Nisan 2005 tarihlerinde askerlikten firar etti. Ardından 21-22 Mayıs 2005'te de askeri cezaevinde isyana kalkıştı. Bu gelişme üzerine, askerliğe elverişli olup olmadığının belirlenmesi için 15-16 Haziran 2005'te Sarıkamış Askeri Hastanesi Psikiyatri Kliniği'ne yatırıldı.

Ruhsal muayenesinde "Mizacı kızgın ve sosyabilitesi güven telkin etmiyor" denilerek Özgür Arduç için şu teşhis konuldu: "Çocukluğundan beri otoriteyle problemlerinin olduğu, impulsivite (davranışlarına bir limit koyamayan), saldırganlık, askerliğin gereklerini yerine getirmediği, suç işlemeye meyilli olduğu anlaşılmaktadır."

ASKERLİĞE UYGUN DEĞİL

İleri derecede antisosyal kişilik bozukluğu tanısı konan Arduç, 9 Mart 2005'te "Askerliğe elverişli değildir" raporu verilerek terhis edildi.

CEZAİ EHLİYETİ VAR

Özgür Arduç, terhis edildikten birkaç ay sonra, 6 Ağustos 2005 tarihinde Ordu'da o zaman 15 yaşında olan Dinçer Akçevre'yi bıçakladı. Arduç, saldırıdan sonra Ordu Devlet Hastanesi'nde muayene edildi. 9 Mart 2006 tarihli muayene raporunda, "Cezai ehliyetini etkileyecek düzeyde psikiyatrik hastalık tespit edilmediği" vurgulandı. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun raporunda da, 'antisosyal kişilik bozukluğunun tek başına cezai sorumluluğu etkilemeyeceği' vurgulandı.

SALDIRGAN VE SUÇA MEYİLLİ

*Mizacı kızgın.

*Güven vermiyor.

*Otoriteyle sorunları var.

*Davranışlarına sınır koyamıyor.

*Saldırgan. m Suça meyilli.

*Askerliğe elverişli değil.

BİLEREK Mİ O OTELİ SEÇTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ceren'in katili Özgür Arduç'un cezaevinden firar ettiği günün gecesinde, resepsiyon görevlisini tehdit ederek kaldığı otelin, 15 yıl önce bıçakladığı Dinçer Akçevre'nin ailesine ait restorana 150 metre mesafede olduğu ortaya çıktı. O gece yaşananları, Arduç'un ölümle tehdit ettiği resepsiyon görevlisi Deniz Aktaş anlattı: "Saat 19.50 sıralarında otele geldi. 'Amasya'dan geliyorum, yanımda kimliğim yok' dedi. Ben de kimliksiz kayıt yapamayacağımı söyledim. 'Karnım çok aç' dedi. Acıyarak, ekmek arası bir şeyler götürdüm. 'Ekmeği yiyip, çıkacağım' dedi. Gitmediğini fark edip, 'Niye buradasın?' diye sordum. Beni, 'Seni öldürürüm' diyerek, tehdit etti. 'Buranın hakimi de savcısı da benim' dedi. Ben de ona 'Sana insanlık yaptık, hayırdır ne oluyor?' dedim. 'Beni sabaha kadar idare edeceksin' dedi. Otelde müşteriler vardı, olay büyümesin diye kalmasına izin verdik. Polisi aramadım. Çok korkmuştum."



"BENİ DE ÖLDÜREBİLİRDİ"

"Bu adamın Ceren'in katili olduğunu duyunca, psikolojim bozuldu. 'Halk beni yanlış anlar' diye çok korkuyorum, tedirginlik yaşıyorum. O gün sakallaydı. Ceren olayında ilk önce tanıyamadım, sonra tanıdım. Emniyetten geldiler, her şeyi anlattım. Acıyorsun, ekmek arası bir şeyler veriyorsun ama bak neler oluyor? Sabah ben kalkmadan çıkıp, gitmişti. O akşam beni de öldürebilirdi. Hala şoktayım. Bunları anlatırken dahi tedirgin oluyorum."

BABASI DA CİNAYET İŞLEMİŞ

Ceren'in katili Özgür Arduç'un babası Hüseyin Arduç'un da yıllar önce cinayet işlediği ortaya çıktı. Hüseyin Arduç, 1989 yılında Amasya'da kayınvalidesi ile bir kişiyi öldürdü. Cezaevinden çıktıktan sonra ise ismi öğrenilmeyen bir akrabasınca öldürüldü.

O dönem 5 yaşında olan Özgür Arduç akrabaları tarafından yetimhaneye verildi.