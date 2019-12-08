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2019 EKPSS tercihleri 11 Aralık'ta başlıyor

Engelli memur adaylarının sabırsızlıkla beklediği 2019 EKPSS ataması için başvuru tarihi belli oldu
 08 Aralık 2019 13:40
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2019 EKPSS tercihleri 11 Aralık'ta başlıyor

Engelli memur adaylarının sabırsızlıkla beklediği 2019 EKPSS ataması için başvuru tarihi belli oldu.

Türkiye Engelliler Platformu tarafından yapılan açıklamaya göre; 2019 EKPSS tercihleri 11 Aralık'ta alınamaya başlanacak. Atama sayısı ve tercih kılavuzu bilgileri ise 9 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Bakan Selçuk açıklamıştı

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." ifadesinde bulunmuştu.
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