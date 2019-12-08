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Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı

FETÖ'nün darbe girişiminde önemli rol oynayan darbeciler, yargılandıkları davalarda cezasız kalmadı
 08 Aralık 2019 13:51
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Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde rol oynayan darbeciler cezasız kalmadı.

Darbe girişimi gecesinde sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nin gönderdiği listede adı "Hakkari sıkıyönetim komutan yardımcısı" olarak geçen eski tuğgeneral Ahmet Otal da cezalandırılan isimler arasında yer aldı.

İddianameye göre, Otal, darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi ile dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in derdest edilmesine ilişkin WhatsApp'tan yazıştı.

Darbeci general Terzi'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Korgeneral Temel'i derdest etmek için helikopterle gönderdiği ekibi Van'da kimsenin karşılamadığını söyleyerek, "Biraz açık yaz. İş başladı artık. Adamlarıma talimat vereceğim." dediği Otal da mesajında "Adam uyandı." cevabını verdi.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı'nın olaylardan haberdar olduğunu, Van'da darbecilere yardım edeceği belirtilen Asayiş Kurmay Başkanı'nın karargahta tecrit edildiğini, irtibat kuramadıklarını, güvenilir adamlarının olmadığını, Van için Silopi'den gönderilen ekibin Hakkari'de ikmal yaparak döneceğini kaydeden Otal, gözaltına alınırken güvenlik güçlerine "Sıkıntı yok, bir şey düşünüyorsanız tugay orada hazır bekliyor. Sakin olun. Sizle Yüksekova'da yan yana çarpıştık, görüştük." şeklinde ifadeler kullandı.

Ayrıca bir yakınının adına kayıtlı GSM hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen Otal, olay günü emniyet kuvvetlerinin silahlanarak şehir merkezindeki yolları kesmesi üzerine Hakkari merkezindeki durumu görmek amacıyla mini İHA uçurulması için emir verdi.

Darbe teşebbüsünde adı çok sık geçen eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kutsi Barış ile görüşen Otal, sözde "sıkıyönetim direktifleri"nin tugaya gönderilmesinin ardından alarm verdirdi, yakın çevresindeki rütbeli askerlerle Hakkari şehir merkezine inmek üzere hazırlık yaptı ve olay sırasında Meskan Tepe'ye gönderdikleri tugaya ait bölüğü, olayların başlamasından sonra geri çağırdı.

Otal, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 16 Temmuz 2016'da gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece 19 Temmuz 2016'da tutuklanan Otal hakkında Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

- Müebbet hapse mahkum edildi

Sanık Ahmet Otal'ın terörle mücadele kapsamında kullanılması gereken askeri araçları, silahları ve mühimmatı 15 Temmuz'da darbecilerle hareket ederek kendi devletine, milletine, hükümetine karşı kullanmak istediği, bu nedenle atılı suçu işlediğine kanaat getiren mahkeme, sanığı 6 Mayıs 2019'daki karar duruşmasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapse mahkum etti.
Anadolu Ajansı
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