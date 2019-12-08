Darbecilerin mesaj trafiği 'Haberimiz yok' yalanını çürüttü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Kara Harp Okulundaki (KHO) eylemlere ilişkin 307 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesinin yazımı tamamlandı.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Mahkeme Başkanı Fatih Güzel, üye hakimler Necati Gök ve Tuba Büyük Şahin'in imzasını taşıyan 3 bin 375 sayfalık gerekçeli karar taraflara tebliğ edildi.

AA muhabirinin edindiği kararda, sanıklara verilen cezaların gerekçeleriyle ilgili ayrıntılı açıklamalar yapıldı.

Kararda aynı zamanda FETÖ'nün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi ve 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı ele alındı.

Gerekçeli kararda "sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in cuntanın merkez üssü Akıncı'da bulunmaları", "kalkışmaya ilişkin mahkeme kararları", "derdest dava dosyaları", "yürütülen soruşturmalar", "itirafçı beyanları" ve "resmi kurumların tespitleri" doğrultusunda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin FETÖ'cü bir kalkışma olduğunun ortaya konduğu vurgulandı.

Kararda, örgüte ilişkin tespitlerin ardından sanıkların eylemlerine ve olay günü Kara Harp Okulundaki gelişmelere yer verildi.

- KHO'da yaşananlar

Kararda, KHO'daki darbe girişimi faaliyetlerinin kurmay başkanı olan firari eski kurmay albay İlhami Polat idaresinde gerçekleştirildiği, 15 Temmuz'da okulun dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar'ın ise Polat'ın kanunsuz emirlerine müdahalede bulunmadığı ve okul komutanı rolünü üstlendiği belirtildi.

Bir kısım sanıkların, planladıkları gibi 15 Temmuz saat 21.50'de okul komutanı emekli Tümgeneral İzzet Çetingöz'ü alıkoydukları, bu saatten sonra KHO'nun emir komutasının darbecilerce ele alındığı kaydedildi.

Darbe girişimi kapsamında okul personelinin mesaiye çağrıldığı bildirilen kararda, söz konusu personele okul güvenliğini sağlamaları için silah ve mühimmat dağıtıldığı, olay tarihinden önce de bazı sanıkların kendi isteğiyle mühimmat takviyesi yaptığı anlatıldı.

Kararda, darbe teşebbüsü sırasında KHO personelinin okul dışındaki yerlerde karıştığı eylemelere de değinildi. Bunlardan ilki, Ankara Ulus'taki Türk Telekom baskını olarak gösterildi.

Firari eski kurmay yarbay Ömer Ergenekon'un, 15 Temmuz öncesi KHO personeli olduğu ve olay günü emir komuta ettiği kursiyer öğrencilerle Türk Telekom baskınını gerçekleştirerek ülke genelindeki telekomünikasyon sistemine müdahale etmek istediğini ve vatandaşların örgütlenerek darbeye karşı gelmelerini engellemeye çalıştığı belirtildi.

KHO personelinin okul dışındaki ikinci eylemi Genelkurmay'ı işgal eden darbecilere destek amacıyla 8 rütbeli asker ile 156 KHO öğrencisinin buraya götürülmesi, üçüncüsü ise darbecilerin korsan bildirisinin TRT'de okunmasını sağlayan eski kurmay yarbay Ümit Geçer'in eylemleri olarak sıralandı.

Gençer'in KHO'da tabur komutanı olduğu, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personeli ile gittiği TRT yerleşkesinde darbenin başarılı olması adına faaliyette bulunduğu aktarıldı.

- Darbe mesajları

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanıkların birçoğunun "darbe girişiminden habersiz oldukları" yönündeki savunmalarını çürütür nitelikteki mesaj ve telefon görüşmelerine yer verildi.

Davanın sanıkları arasında yer alan ve müebbet hapse mahkum edilen eski üsteğmen Veysel Kör ile devre arkadaşı A.A. ile arasında geçen konuşmalara göre, başka bir kentte ilçe komutanı olarak görev yapan A.A'yı arayarak gelişmeler hakkında bilgi veren Kör, uçakların TBMM üzerinden alçaktan uçuş yaptığını, Ankara'nın birçok noktasının ise tanklar tarafından tutulduğunu söyledi.

Okul Komutanı Çetingöz'ün "siyasilerle hareket ettiği" için alıkonulduğunu söyleyen Kör, "Darbe mi oldu?" diye soran A.A'ya "Bildiğin darbe oldu yani." cevabını verdi ve "Sen de ilçenin yönetimine el koy kardeşim." tavsiyesinde bulundu.

Olay günü KHO'dan Genelkurmay'a gönderilen askeri öğrenciler arasında geçen mesajlaşmalar ise 15 Temmuz'da Ankara'da yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.

15 Temmuz akşamı Y. ve S. adındaki iki askeri öğrenci arasında geçtiği anlaşılan ve KHO'daki darbe gerçeğini yansıtan bazı mesajlaşmalar şu şekilde:

S: "Ne emri verildi size en son?"

Y: "Aramızda kalsın, şimdilik Genelkurmay'ı koruyan birliklere ihtiyat görevindeyiz."

S: "Tabii aramızda kalacak. Siz hangi taraftasınız abi? Darbeciler mi?"

Y: "Aynen."

S: "Hadi ya, size karşı bir saldırı var mı abi?"

Y: "Genelkurmay'a girmeye çalışan siviller var, onları engelliyor buradaki askerler, biz bekliyoruz. Valla bilmiyorum ama bu işten biz kursiyerler de nasibimizi alacağız."

S: "Sen sıkma canını abi."

Y: "Muhtemelen başarısız olacaklar."

- "Milleti millete kırdıracaklar"

Darbe girişiminin yaşandığı sırada askeri öğrenci olan H'nin, kimliği bilinmeyen başka bir kişi ile mesajlaşması da mahkemenin gerekçeli kararında yer aldı.

KHO'daki öğrencilerin darbecilerce silahlandırıldığı anlaşılan mesajlarda geçen "Milleti millete kırdıracaklar." sözleri dikkati çekiyor.

Bu mesajlardan bazıları şöyle:

- "Burada merkez ordu evindeyim, şu an Ankara karışık. Uçuş yapılıyor."

- "Tank yürüyor."

- "Oğlum ateş ediyor helikopterler."

- "Oğlum milleti millete kırdıracaklar."

- "Göreve çağırdılar, Harp Okuluna ivedi."

- "Silahlanıyoruz Harp Okulunda."

- Hüküm

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesince 26 Haziran'da verilen karara göre, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi, sanıklardan 28'i müebbet hapisle cezalandırıldı.

Sanıklardan 110'u "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 15'er yıla kadar hapis cezası aldı.

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 37 sanığı 6 yıl 3'er ay ve 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı, aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu 94 sanığın beraatine ve ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Firari eski kurmay başkanı albay İlhami Polat'ın da aralarında olduğu 19 sanığın dosyası ise ayrıldı.