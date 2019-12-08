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120 bin dolara satılan 'sanat eseri'ndeki muzu yedi

ABD'nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan'ın, 'duvara bantlanmış muz' eseri, 120 bin dolara satıldı. Başka bir sanatçı David Datuna, duvara bantlanmış olarak sergilenen muzu alarak yedi ve yaptığı eylemin adını da 'Aç Sanatçı' olarak isimlendirdi
 08 Aralık 2019 14:16
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120 bin dolara satılan 'sanat eseri'ndeki muzu yedi

Miami kentindeki Perrotin Art Basel Miami'de sergilenen ve İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'a ait olan, 'Komedyen' adını taşıyan ve duvara bantlanmış gerçek bir muzun sergilendiği eseri, başka bir sanatçı tarafından yendi. Sanatçının üç adet ürettiği Komedyen adlı eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken, üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlenmişti. Adı açıklanmayan alıcıların, eserle birlikte kendilerine iletilen orijinallik sertifikasında, esere konu olan muzu gerekli gördükleri takdirde değiştirebilecekleri belirtilmişti.

CATTELAN'IN ESERİ 'ÇOK LEZZETLİYDİ' DEDİ

Duvara bantlanmış muz eseri sergide sanatseverlerle buluşurken, aynı sergide eserlerini sergileyen David Datuna adlı sanatçı, dün akşam esere yaklaşarak muzu duvardan aldı ve yedi. Sanatçı Datuna yaptığı eylemi 'Aç Sanatçı' olarak kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Eser sahibi Maurizio Cattelan'ın eserlerini sevdiğini ve yediği eseri ise çok lezzetli bulduğunu yazdı. Galeri yetkilileri eseri satın alan kişinin ihtiyaç halinde muzu başka bir muzla değiştirebileceğini dolasıyla yenilen muzun yerine yenisinin konulabileceğini belirttiler.

Komedyen adlı eser, daha önce 120 bin dolara alıcı bulmuş ve sergilendiği sanat galerisinin sahibi Emmanuel Perrotin tarafından, eserin dünya ticaretinin bir simgesi ve klasik bir mizah ögesi olduğunu açıklanmıştı. Eser sahibi Cattelan, proje fikrini ilk olarak bir yıl önce sundu. Gezdiği ülkelerde ilham vermesi için otel odasına bir muz asan sanatçının, muz şeklinde heykel üzerinde çalıştığı, bunu ilk olarak çam sakızı reçinesiyle ve sonra bronzla denediği ama istediği sonucu yakalayamadığı belirtildi. Galeri yetkilileri, Cattelan'ın, Komedyen adını verdiği çalışmasında, gerçek bir muz kullanmaya karar verdiği açıklandı. Sanatçı Maurizio Cattelan, daha önce 18 karat altından yaptığı klozet biçimli heykeli, Eylül ayında İngiltere'de sergilendiği Bleinheim Sarayı'ndan çalınmıştı. 'Amerika' adı verilen esere yaklaşık 6 milyon dolar değerinde.
DHA
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