Okul öncesi öğretmenlerine destek eğitim odası görevi verilerek ek ders ücreti ödenebilir mi?

Özel Eğilim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Destek eğitim odası" başlıklı 25. maddesinde, destek eğitim odalarında hangi öğretmenlerin görev alabileceği, şu şekilde gösterilmiştir:

"(1) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren okullarda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler için il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır. Destek eğitim odasında eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

f) Destek eğitim odasında; öğrencilerin eğitim ihtiyaçları takip ettikleri eğitim programı ve öğrencilerin kayıtlı oldukları kademe esas alınarak özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri okul yönetiminin teklifi doğrultusunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilir.

g) İlkokul ve ortaokullardaki destek eğitim odalarında özel yetenekli öğrencilere eğitim vermek üzere üst kademelerde görev yapan alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.

ğ) Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez ."

Daha önceki yönetmeliğe ve görüş yazılarına göre okul öncesi öğretmenleri destek eğitim odasına görev alamıyor iken şu an yürürlükte bulunan yönetmeliğe göre okul öncesi öğretmenleri destek eğitim odasında görev almaktadırlar. Bu nedenle "Destek eğitim odalarında öğretmen görevlendirmeleri ve ek dersleri nasıl olacak?" haberimizde yer verdiğimiz görüş yazıları okul öncesi öğretmenlerine destek eğitim odalarında görev verilmez bağlamında geçerliliğini yitirmiştir. Fakat yine de ek ders ödemesi yapılamayacaktır.

Çünkü; Destek Eğitim Odalarında görev alan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesine istinaden ücret ödemesi yapılmaktadır.

İŞTE O MADDE:

"Ders ücreti karşılığında görevlendirme

MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir."

Bu hükümlerde yer alan; "1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate, kadar ek ders görevi verilebilir." hükümlerine istinaden sadece sınıf öğretmenlerine ekstra 8 saat fazladan ek ders görevi verilebilmektedir. Ayrıca Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.02.2016 tarihli ve 1483005 sayılı yazısına göre; özel eğitim alan öğretmenlerinin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatleri bakımından sınıf öğretmenleri kapsamında değerlendirildiklerinden özel eğitim alan öğretmenleri de bu kapsamda 8 saat ekstra fazladan ek ders görevi verilebilmektedir.

Dolayısıyla "Destek eğitim odasında kimler görev alır, kimler alamaz?" başlıklı haberimiz de yer verdiğimiz sınıf öğretmenleri ve özel eğitim alan öğretmenleri dışında kalan branşlardaki öğretmenlerin örneğin rutin müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi alan öğretmenlerinin, bunun dışında destek eğitim odasında ayrıca ek ders ücreti karşılığında ders okutmaları ve bunun karşılında ek ders ücreti almaları mümkün değildir.

Bu konu; "Özel eğitim hizmetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları" başlıklı haberimizde yayımladığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25.02.2019 tarihli ve 4011237 sayılı yazısı ekinde yer alan "Özel eğitim hizmetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları" bölümünde; "Soru: Okul öncesi alan öğretmenleri destek eğitim odasında görev alabilirler mi?

Cevap: Müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi alan öğretmenlerinin, bunun dışında destek eğitim odasında ayrıca ek ders ücreti karşılığında ders okutmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Ancak norm fazlası okul öncesi alan öğretmenleri aylık ve ek ders ücreti karşılığında destek eğitim odalarında haftada 30 saate kadar görev alabilirler. " şeklinde de yer almıştır.

Hal böyle iken Özel Eğilim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Destek eğitim odası" başlıklı 25. maddesinde, destek eğitim odalarında okul öncesi öğretmelerinin görevlendirilmesinin yolu neden açılmıştır?

Bu sorunun cevabı okul öncesi öğretmelerinin belli ki destek eğitim odalarına ters devre yada norm fazlası olması halinde girmesi içindir. Çünkü rutin müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi alan öğretmenlerinin kendi devresinde destek eğitim odası görevi alması mümkün değildir. Okul öncesi alan öğretmenlerine ters devrede destek eğitim odası görevi alması halinde ise ek ders ücreti ödenememektedir. Bu durumda için Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda güncelleme yapılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR