İstanbul Trafik Vakfı araç çekme, kurtarma işlemi yapmayacak		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
İş yeri ve AVM açılışlarına 'eczane modeli' talebi		 
Rüşvet tartışması alevlendi! '570 milyona belediyeye satayım'		 
İşçilerin gözü Külliye'ye çevrildi		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul öncesi öğretmenlerine destek eğitim odası görevi verilerek ek ders ücreti ödenebilir mi?

Rutin müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi alan öğretmenlerinin kendi devresinde destek eğitim odası görevi alması mümkün değildir.
 21 Aralık 2019 11:20
Yazdır
Okul öncesi öğretmenlerine destek eğitim odası görevi verilerek ek ders ücreti ödenebilir mi?

Özel Eğilim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Destek eğitim odası" başlıklı 25. maddesinde, destek eğitim odalarında hangi öğretmenlerin görev alabileceği, şu şekilde gösterilmiştir:

"(1) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren okullarda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler için il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır. Destek eğitim odasında eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
f) Destek eğitim odasında; öğrencilerin eğitim ihtiyaçları takip ettikleri eğitim programı ve öğrencilerin kayıtlı oldukları kademe esas alınarak özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri okul yönetiminin teklifi doğrultusunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilir.
g) İlkokul ve ortaokullardaki destek eğitim odalarında özel yetenekli öğrencilere eğitim vermek üzere üst kademelerde görev yapan alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.
ğ) Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez."

Daha önceki yönetmeliğe ve görüş yazılarına göre okul öncesi öğretmenleri destek eğitim odasına görev alamıyor iken şu an yürürlükte bulunan yönetmeliğe göre okul öncesi öğretmenleri destek eğitim odasında görev almaktadırlar. Bu nedenle "Destek eğitim odalarında öğretmen görevlendirmeleri ve ek dersleri nasıl olacak?" haberimizde yer verdiğimiz görüş yazıları okul öncesi öğretmenlerine destek eğitim odalarında görev verilmez bağlamında geçerliliğini yitirmiştir. Fakat yine de ek ders ödemesi yapılamayacaktır.

Çünkü; Destek Eğitim Odalarında görev alan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesine istinaden ücret ödemesi yapılmaktadır.

İŞTE O MADDE:

"Ders ücreti karşılığında görevlendirme
MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;
a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.
b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir."

Bu hükümlerde yer alan; "1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate, kadar ek ders görevi verilebilir." hükümlerine istinaden sadece sınıf öğretmenlerine ekstra 8 saat fazladan ek ders görevi verilebilmektedir. Ayrıca Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.02.2016 tarihli ve 1483005 sayılı yazısına göre; özel eğitim alan öğretmenlerinin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatleri bakımından sınıf öğretmenleri kapsamında değerlendirildiklerinden özel eğitim alan öğretmenleri de bu kapsamda 8 saat ekstra fazladan ek ders görevi verilebilmektedir.

Dolayısıyla "Destek eğitim odasında kimler görev alır, kimler alamaz?" başlıklı haberimiz de yer verdiğimiz sınıf öğretmenleri ve özel eğitim alan öğretmenleri dışında kalan branşlardaki öğretmenlerin örneğin rutin müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi alan öğretmenlerinin, bunun dışında destek eğitim odasında ayrıca ek ders ücreti karşılığında ders okutmaları ve bunun karşılında ek ders ücreti almaları mümkün değildir.

Bu konu; "Özel eğitim hizmetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları" başlıklı haberimizde yayımladığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25.02.2019 tarihli ve 4011237 sayılı yazısı ekinde yer alan "Özel eğitim hizmetleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları" bölümünde; "Soru: Okul öncesi alan öğretmenleri destek eğitim odasında görev alabilirler mi?

Cevap: Müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi alan öğretmenlerinin, bunun dışında destek eğitim odasında ayrıca ek ders ücreti karşılığında ders okutmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Ancak norm fazlası okul öncesi alan öğretmenleri aylık ve ek ders ücreti karşılığında destek eğitim odalarında haftada 30 saate kadar görev alabilirler. " şeklinde de yer almıştır.

Hal böyle iken Özel Eğilim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Destek eğitim odası" başlıklı 25. maddesinde, destek eğitim odalarında okul öncesi öğretmelerinin görevlendirilmesinin yolu neden açılmıştır?

Bu sorunun cevabı okul öncesi öğretmelerinin belli ki destek eğitim odalarına ters devre yada norm fazlası olması halinde girmesi içindir. Çünkü rutin müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi alan öğretmenlerinin kendi devresinde destek eğitim odası görevi alması mümkün değildir. Okul öncesi alan öğretmenlerine ters devrede destek eğitim odası görevi alması halinde ise ek ders ücreti ödenememektedir. Bu durumda için Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda güncelleme yapılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Süt izni alan sınıf öğretmeninin ek ders ücreti kesilir mi, kimlerin kesilmez?
14 Kasım 2019 14:50		 MEB'den, kadroya geçişe dair açıklama
24 Ekim 2019 20:31
'Ara tatil' için düzenleme yapılmazsa öğretmenler ek ders ücreti alamayacak
11 Ekim 2019 14:30		 BT Öğretmeni aylık karşılığı derse girmek zorunda mıdır?
10 Ekim 2019 11:00
Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları ek dersi nedir, kimlere verilir?
30 Eylül 2019 15:00		 Bilim olimpiyatlarında eğitim yaptıran öğretmenlere ek ders ücreti nasıl ödenecek?
28 Eylül 2019 10:20
DYK kursuna okulda öğretmen var iken yönetici girebilir mi?
27 Eylül 2019 10:00		 İl veya ilçe emrinde bulunan norm kadro fazlası öğretmenler seminer çalışmalarına katılarak ek ders ücretinden faydalanabilirler mi?
03 Eylül 2019 12:00
Yönetici ve öğretmenlere etüt merkezlerinde ders görevi verilebilir mi?
26 Ağustos 2019 14:30		 BÖTE mezunları ilave eğitim öğretim tazminatı alır mı?
14 Temmuz 2019 10:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:15 - Kardemir'den 'suç duyurusu' açıklaması12:11 - Mecliste Urduca bilen tek milletvekili12:06 - 'Öğrencilerimizi uluslararasılaştırma ve dünyayı tanıtmamıza ihtiyaç var'12:06 - KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 müjdesi12:05 - Gaziantep Üniversitesi personelini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı12:01 - İstanbul Trafik Vakfı araç çekme, kurtarma işlemi yapmayacak11:50 - MEB özel öğrenciler için 81 ilde 'destek eğitim odası' oluşturdu11:50 - Diyabet hastalarına 'yanınızda ayna taşıyın' önerisi11:49 - İkinci el online otomotiv pazarında 1,6 milyonluk satış11:46 - Askere gidebilmek için 110 kilo verdi
11:44 - Yılbaşından itibaren vergi uygulamalarında e-dönüşüm yaşanacak11:31 - '2020'de belirsizlik yerine umut hakim olacak'11:30 - Diyanet eğitimler vererek şiddetle mücadele edecek11:20 - Okul öncesi öğretmenlerine destek eğitim odası görevi verilerek ek ders ücreti ödenebilir mi?11:16 - Estetik operasyonlarda komplikasyon gelişme riski her zaman mevcut10:59 - 'Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarımızın ihlaline izin verilmeyecek'10:51 - İş yeri ve AVM açılışlarına 'eczane modeli' talebi10:36 - Göçmen olmak her zaman kötü müdür?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Rüşvet tartışması alevlendi! '570 milyona belediyeye satayım'
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Eren'in katilinin cenazesinde bir siyasetçi
Trump Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini imzaladı
Vekillerden Bakan Gül'e: Kapanan adliyeler açılsın!
Çiftlikbank benzeri Arsabank: 40 milyon lira topladılar
İşçilerin gözü Külliye'ye çevrildi
Boğaz'da beklemenin günlük maliyeti 120 bin dolar
Üniversite öğrencisi uçakta fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti
Erdoğan: Libya'ya seyirci kalmayız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çay 1
babil 1
arda kardeşler 1
aynen 1
yüreğini ortaya koymak 1
şükretmek 1
istanbul kanalı 6
ziraat bankasının simit sarayına ortak olması 1
Metinalkan 1
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 5
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam