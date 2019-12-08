Erdoğan: Önce kendi muhasebemizi yapabilmeliyiz		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Yeni yılda trafik sigortası ne kadar olacak?		 
'Yardım parasıyla tatil' suçlamasına Valilik ne dedi?		 
2019 EKPSS tercihleri 11 Aralık'ta başlıyor		 
Okul koridorunda silahlı öğrenci böyle yakalandı Video		 
İnanılmaz olay! Öldükten 6,5 saat sonra dirildi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

17 yaşındaki genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra kayıplara karışan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor.
 08 Aralık 2019 15:03
Yazdır
17 yaşındaki genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra kayıplara karışan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Raziye Arslan çiftinin 17 yaşındaki kızı Buse Arslan'dan 12 gündür haber alınamıyor. 27 Kasım Çarşamba günü Bornova ilçesi Altındağ semtinde bulunan staj yaptığı iş yerine giden Buse Arslan, akşam saat 18.00'de staj yerinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Eve gelmeyen kızlarının durumundan endişe duyan Arslan çifti, bir süre bekledikten sonra emniyete giderek kızlarının kayıp olduğunu belirtti. Kızlarının hayatından endişe duyduklarını ifade eden anne Raziye Arslan, kızları Buse'nin kısa süre içerisinde bulunmasını ve kızlarını görenlerin insaniyet namına 155'e haber vermesini istedi. Polis ekiplerinin genç kızı arama çalışması devam ederken, kayıp kızdan henüz haber alınamadı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
16 yaşındaki lise öğrencisinden iki gündür haber yok
07 Aralık 2019 21:18		 Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi
07 Aralık 2019 16:31
Turizm Bakanı Ersoy: Şehirlerimizin önemli projelerini hayata geçireceğiz
07 Aralık 2019 12:53		 En fazla icra dosyası emlak alanında açılmış
06 Aralık 2019 11:07
Markette kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
05 Aralık 2019 19:47		 Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 7 DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı
05 Aralık 2019 12:49
MEB'den öğretmen ve aileler için 'otizm' rehberi
05 Aralık 2019 11:07		 Adana'da 6 eski öğretmene FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
05 Aralık 2019 10:26
İstanbul'a 10 ayda 12 milyon 690 bin turist geldi
04 Aralık 2019 22:03		 Fenerbahçe, kupada fark yaptı!
03 Aralık 2019 22:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:01 - Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin acı günü15:57 - Halfeti'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor15:53 - Antalya'da aralıkta deniz keyfi15:48 - Tedavi gördüğü hastanede çellosuyla moral buluyor15:43 - 'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı' kışa hazır15:37 - Uzman çavuş kaldığı apartta ölü olarak bulundu15:31 - Özhaseki: Bu milletin yakasından inşallah düşecekler15:27 - Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum oldu15:23 - Kaş Milli Eğitim Müdürü dünya evine girdi15:19 - Köyde kurulan kamera ile gurbetçiler hasret gideriyor
15:15 - Türk denizcilik tarihinin parlayan yıldızı: Piri Reis15:11 - Erdoğan: Önce kendi muhasebemizi yapabilmeliyiz15:07 - Kış aylarının bilinmeyen çerezi; Termiye15:03 - 17 yaşındaki genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor14:57 - Yeni yılda trafik sigortası ne kadar olacak?14:49 - Ceren'in katili, 2 polisi polis aracında bıçaklamış14:41 - Şişli'de beton mikseri dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı14:30 - Türkiye, Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan övdü, talep arttı
Milli Eğitim Müdürü, öğrencilere yardım parası ile tatile gitti mi?
Temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü
Tank palet fabrikası ve gerçekler
'Bu yanlış da Bağdat'tan döner'
Kendisi Londra'da pusulası Meclis'te
'Tuvalet önünde oturma' cezası veren başkan yardımcısının meclis üyeliğine son verildi
Zincir marketlere nüfus kriteri geliyor
Yeni yılda trafik sigortası ne kadar olacak?
Artan maliyetlerle yeni yılda zam kaçınılmaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 1
nerelisin 1
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam