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'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı' kışa hazır

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kış boyunca 72 personel, 14 kamyon, 2 kepçe, bir kar püskürtme aracı, bir çekici ve kurtarıcı araçla görev yapacak.
 08 Aralık 2019 15:43
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'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı' kışa hazır

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kış hazırlıkları tamamlandı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki kısımda yol ve viyadüklerin bakım ile onarımı yapıldı. Bölgede kışın kullanılmak üzere 5 bin ton tuz depolandı.

Kış boyunca Bolu Dağı Tüneli kesiminde 72 personel, 14 kamyon, 2 kepçe, bir kar püskürtme aracı, bir çekici ve kurtarıcı araçla görev yapacak.

Sürücü ve yolcuların daha güvenli seyahat etmesi ve olası olumsuzluklara anında müdahale edilmesi amacıyla Kaynaşlı ile Abant Kavşağı arası, 90 kamerayla 7/24 esasına göre izlenecek.

Bolu Dağı Tüneli sürücülere ve yolculara güven veriyor

Özellikle kış aylarında burayı kullananların korkulu rüyası haline gelen D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki trafiği rahatlatan Bolu Dağı Tüneli, sürücülere ve yolculara güven veriyor.

Bolu Dağı Tüneli'nden bu yıl 11 ayda 10 milyon 230 bin araç geçti. Yıl sonuna kadar otoyoldan yaklaşık 11 milyon aracın geçmesi bekleniyor.

"Bolu'da her türlü kış hazırlığı yapıldı"

Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi Bakım İşletmesindeki kamera kontrol merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Bolu Valisi Ahmet Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin önemli bir geçiş güzergahında olduğunu belirterek, "Eskiye göre bütün yollarımız gelişti. Yeni yollar ve tüneller açıldı." dedi.

Vali Ümit, sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini vurgulayarak, "Kış mevsiminde bize düşen görev, tedbirleri almak. Bolu'da hem otoyollar hem de kara yollarında, araç gereç, malzeme ve personel anlamında her türlü kış hazırlığı yapıldı. Komşu illerle koordinasyon kuruldu. Herkes görevinin başında hazır bekliyor. Kış mevsiminde herhangi bir aksaklık olursa bu arkadaşlar devreye girecek." ifadelerini kullandı.

Sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, araçlarında mutlaka kış lastiği bulundurmalarını ve acil durumlarda sol şeridi kullanmamalarını isteyen Ümit, "Bolu ile Düzce arasında mevsimsel hava değişiklikleri yaşanıyor. Sürücülerimiz bu hava değişimine aldanmasın, tedbirlerini ona göre alsın." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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