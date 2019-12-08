Halfeti'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
|08 Aralık 2019 15:57
|Yazdır
Bir bölümü Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle öne çıkan Halfeti, yurt genelinde havaların soğumaya başladığı bu dönemde uygun iklimiyle misafirlerine güzel bir gün geçirme imkanı sağlıyor.
Bölgeye gelenler Fırat Nehri kenarında yürüyüş yapıp, tekne turlarıyla da bölgenin güzelliklerini keşfediyor.
"Güneydoğu'nun saklı cenneti" olarak da adlandırılan bölgede, su altında kalan caminin minaresi ziyaretçilerin başlıca uğrak noktası oluyor.
Aralık ayında olunmasına rağmen hava sıcaklığının hafta sonu 13-14 derecelerde seyrettiği Halfeti'de ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekme imkanı buluyor.
İstanbul'dan hafta sonu tatili için Halfeti'ye gelen ve tekne turuna katılan Hümam Özkara, yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği bölgeden çok etkilendiğini belirterek, "Gerçekten çok sakin bir şehir. İnsan burada huzur buluyor. Burayı herkes mutlaka görmeli." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Beyşehir gölünde derinlik 26 metreden 6 metreye düştü
08 Aralık 2019 17:47
|Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
08 Aralık 2019 17:22
|Adanalıların yeni gözdesi 'açma kebap'
08 Aralık 2019 17:17
|Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırmasına talep arttı
08 Aralık 2019 16:52
|Spil Dağı'nda oluşan obrukla ilgili rapor çıktı
08 Aralık 2019 16:37
|Arnavutköy'deki trafik magandası gözaltına alındı
08 Aralık 2019 16:09
|Antalya'da aralıkta deniz keyfi
08 Aralık 2019 15:53
|'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı' kışa hazır
08 Aralık 2019 15:43
|Köyde kurulan kamera ile gurbetçiler hasret gideriyor
08 Aralık 2019 15:19
|'Yardım parasıyla tatil' suçlamasına Valilik ne dedi?
08 Aralık 2019 14:01