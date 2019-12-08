Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin acı günü
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için başkentte cenaze töreni düzenlendi.
|08 Aralık 2019 16:01
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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve ailesinin taziyeleri kabul ettiği Ahmet Başçeri için başkentte düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın yanı sıra çok sayıda bakanlık yetkilisi ve ailenin yakınları katıldı.
Ahmet Başçeri'nin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığına götürüldü.
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