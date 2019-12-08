Arnavutköy'deki trafik magandası gözaltına alındı
|08 Aralık 2019 16:09
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Arnavutköy'de trafiği kapatarak drift yapan magandalardan biri yakalandı. Sürücü İbrahim D.'ye drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu. İ.D. bulunmamak için plakanın üzerini Türk bayrağı ile örtmüştü.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, geçen pazartesi günü Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin yolu trafiğe kapatıp tehlikeli araç kullanmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, araç sürücü İbrahim D'yi dün öğlen saatlerinde gözaltına aldı. Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Sürücü İbrahim D.'ye drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.
Ayrıca araç sahibi Ferhat Ç.'de gözaltına alındı. Ferhat Ç.'ye herhangi bir işlem yapılmadı.
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