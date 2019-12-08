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Mahir Ünal: FETÖ devletin içine bizden önce yerleşti

FETÖ'nün 2011 yılında ilk kez kafasını gösterdiğini ifade eden Ünal, "Şimdi diyorlar ki 'efendim bu FETÖ'yü bu hale siz getirdiniz'. Yahu biz geldiğimizde, 2002'de bu adamlar zaten devletin içerisine yerleşmişler." dedi.
 08 Aralık 2019 16:32
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Mahir Ünal: FETÖ devletin içine bizden önce yerleşti

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, güçlü durulması, umudun ve inancın arttırılması gerektiğini belirterek, "Korku yok, pes etmek yok, kaygı yok, endişe yok, karamsarlık yok. Bunlar bize yakışmaz. Çünkü biz uzun bir yoldan geliyoruz." dedi.

Ünal, partisinin Antakya Kültür Merkezi'nde düzenlen Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, terörle mücadeleye dikkati çekti.

Teröristlerin, siyasi ve sivil toplum ayağı uzantılarının, terörle mücadeleyi sanki demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere karşı verilmiş bir mücadele gibi çarpıttığını belirten Ünal, "Şimdi bunlar Kandil'den emir alıp, silahların gölgesinde siyaset yapıp, o gencecik fidanların dağa çıkarılmasının sorumluları olanlar, Diyarbakır'daki annelerin her bir damla gözyaşının müsebbibi olanlar, 40 yıldan beri bu ülkedeki Kürk kardeşlerimizin sırtından, ama Kürtlükle ve Kürt meselesiyle uzaktan yakından ilgisi olmayanlar bize neden bahsediyorlar? Demokrasiden, barıştan bahsediyorlar." ifadelerini kullandı.

Bugün sözün de kararın da egemenliğin de milletin kendisinde olduğunu vurgulayan Ünal, bu mücadeleyi, 1950'lerde "Yeter, söz de karar da milletindir" diyen Adnan Menderes'in başlattığını, Turgut Özal'ın, Necmettin Erbakan'ın sürdürdüğünü, bayraktarlığını da Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğünü kaydetti.

- "Siz aynısını Nuri Demirağ'a yaptınız, Vecihi Hürkuş'a yaptınız"

2012 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldıklarını ve oradaki heyetler arası görüşmede silahlı insansız hava aracı istediklerini, ancak verilmediğini anlatan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teröristlere binlerce tır silahı ücretsiz gönderenler bize parasıyla neyi vermediler? Silahı vermediler. Peki biz ne yaptık? Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'kötü komşu, bizi ev sahibi yaptı'. Şimdi biz insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve en son TİHA dediğimiz Akıncı yine insansız hava aracını şu anda kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Bizim askerimiz Barış Pınarı'nda Suriye'ye girdiğinde Başkomutan Cumhurbaşkanı karargahından canlı olarak askerimizin önünde, arkasında herhangi bir risk var mı yok mu, izleyebiliyordu. Nereden nereye geldik.Türkiye bunu başardı. Peki Kemal Efendi ne dedi konuşmasında? Dedi ki 'savunma sanayini Erdoğan'ın ailesi ele geçiriyor'. E be insafsız, e be vicdansız, bu insanlar 30 senedir gece gündüz yatmadan, uyumadan bu ülkeye aşkla bağlı oldukları için Türkiye'nin savunma sanayisine katkı sunmaya çalışan insanlar... 30 sene önce hayatlarında Tayyip Erdoğan mı var bu insanların? Siz aynısını Nuri Demirağ'a yaptınız, Vecihi Hürkuş'a yaptınız. Sizin bu ülkede uçak üreten Nuri Demirağ'a neler yaptığınızı tarih yazıyor. O yüzden Nuri Demirağ'a, Vecihi Hürkuş'a yapılanları unutursak bugün Bayraktar ailesine yapılmak istenenler bize normal gelmeye başlar."

CHP'nin ne zaman milletin yanında duracağını soran Ünal, "Bakıyorsunuz Gezi olayları oluyor, DHKP-C'si, HDP'si, bütün terör örgütleri MLKP'si Gezi olaylarının içerisinde. Bakıyorsunuz CHP onlardan yana. 17-25 Aralık oluyor, 17-25 Aralık gününe kadar FETÖ'ye düşman olanlar 17-25 Aralık'tan sonra bakıyorsunuz ki FETÖ'nün kurumlarının önünde canlı kalkan oluyorlar. 15 Temmuz oluyor bakıyorsunuz ki adamlar 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe, tiyatro' demeye başlıyorlar. Yahu bu CHP ne zaman bu milletin yanında duracak, bu milletin hassasiyetlerinin yanında duracak?" şeklinde konuştu.

Yola ikna olmuşlarla değil, inanmışlarla çıkılması gerektiğine vurgu yapan Ünal, ikna edilenlerin bir zorluk ve korku anında terk edeceklerini ve başka şeylere ikna olacaklarını kaydetti. Ünal, şimdi yine birilerinin, küresel çetenin Türkiye ve Erdoğan planlarından korktuğu için gitmeye başladığını söyledi.

FETÖ'nün 2011 yılında ilk kez kafasını gösterdiğini ifade eden Ünal, "Şimdi diyorlar ki 'efendim bu FETÖ'yü bu hale siz getirdiniz'. Yahu biz geldiğimizde, 2002'de bu adamlar zaten devletin içerisine yerleşmişler." dedi.

- "Terör koridorunu bu iradenin mukavemeti paramparça etti"

Türkiye'nin bölgesinde başarılı uluslararası çalışmalara imza attığını dile getiren Ünal, "Bizim bölgede neler yaptığımıza bakarsanız, en son Libya'yla münhasır bölge anlaşmamıza bakarsanız, bizim bölgede kurulmak istenen düzeni paramparça ettiğimizi ve bölgede 'Türkiye olmadan hiçbir düzen kuramazsınız' dediğimizi görürsünüz. Bunları kim yaptı? Bunları, bu kadrolar yaptı, sizler başardınız kardeşlerim. 15 Temmuz'da Türkiye'ye yapamadıklarını, 15 Temmuz'dan sonra bir terör koridoru oluşturup bizi terör koridorunda boğmak istediler. O terör koridorunu da işte bu iradenin mukavemeti paramparça etti kardeşlerim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu günün muhalefet değil AK Parti teşkilatlarının mukavemet günü olduğunu ifade eden Ünal, sözlerine şöyle konuştu:

"Güçlü durmamız gerekiyor, umudu ve inancı arttırmamız gerekiyor. Korku yok, pes etmek yok, kaygı yok, endişe yok, karamsarlık yok. Bunlar bize yakışmaz. Çünkü biz uzun bir yoldan geliyoruz. Çünkü biz tarihin içinden akıp gelen bir nehir gibiyiz. Biz bir iddiayı taşıyoruz. Biz bu büyük milletin tarih içerisindeki büyük iddiasının, kavgasının, davasının temsilcileriyiz. O yüzden bize karamsarlık yakışmaz, bize umut yakışır, inanç, cesaret yakışır. O yüzden asla çevremizde karamsarlık yayanlara, muhalefetin argümanlarıyla bu partiyi ve bu davayı eleştirmeye kalkanlara, müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bizim daha çok uzun bir yolumuz var."

Ünal, daha sonra 2 Aralık'ta Barış Pınarı Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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