Mucit öğretmen, döşediği tesisat ile tüm evini ısıtıyor
|08 Aralık 2019 16:47
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden emekli sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, sobada ısınan sıcak suyu döşediği tesisatla dolaştırarak, 14 yıldır 90 metrekarelik evini ısıtıyor.
İnegöl'ün Hamzabey Mahallesi'nde ikamet eden emekli öğretmen Mehmet Atlı, 2005 yılından beri kullandığı sobada ısıttığı sıcak suyu, döşediği tesisatla tüm evini ısıtıyor. 28 yıl görev yaptıktan sonra 2004 yılında emekli olduğunu söyleyen sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, "Aklımda bir sobayla tüm evin ısınması ile ilgili tasarım vardı. 2005 yılında kovalı sobayı tadilat yaparak kombi haline çevirdim. 2 yıl onu kullandık sonra eşim biraz daha fonksiyonlu olsun diye 'biz bunda yemek, börek gibi bir şeyler de yapalım' dedi. Ben de bu kümbetli sobayı aldım. Bunun içerisine gizli bölümüne 20 litre su alabilecek bir depo yaptım. Sobanın orijinal halini hiç bozmadan kullanıyoruz. 2007 yılından bu yana bu sistem çalışıyor. Yakıta gelince, bir ton kömür ve bir ton odunla kışı çıkarıyoruz. Köyden bir arkadaşımıza da yaptık. Bunu Türkiye'nin birçok yerinde görenler de olmuş onlar da beni arayıp gelip kendilerine de yapmamızı istediler. Bu çok basit bir sistem, su tesisatçısı rahatlıkla yapabilir. Sobanın bir diğer özelliği ise kenarlarının ısınmıyor olması. Bu da evde bulunan küçük çocuklar için tehlike oluşturmuyor. Gelen misafirler de tüm odaların sıcak olduğunu görünce şaşırıyorlar" dedi.
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