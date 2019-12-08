Eminönü'nde 'Umut kuyruğu'
Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde kuyruk oluştu.
|08 Aralık 2019 17:07
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Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde kuyruk oluştu.
Vatandaşlar bilet alabilmek için kuyrukta bekledi. Kuyruk havadan fotoğraflandı. Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti.
Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluştu.
Vatandaşlar kuyrukta bekleyerek piyango biletlerini alabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.
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