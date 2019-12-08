Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
|08 Aralık 2019 17:22
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Sivas'ın Hafik ilçesinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle 2 kilometre mesafedeki Hafik Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.
Yoğun sisin de görüldüğü ilçede ağaçlar üzerinde kırağı oluştu. Göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan gölde sakarmekeler, donmayan kısımlarda toplandı.
Göl çevresindeki restoran sahipleri ise kayıklarıyla gölün bazı kısımlarındaki buzları kırarak açık alan oluşturmaya çalıştı.
Yüzeyi buz tutan göl, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
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