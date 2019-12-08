Prof. Dr. Nalbantçılar: Tuz Gölü fay hattı Aksaray için risk oluşturuyor
|08 Aralık 2019 17:57
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından "Bilim Söyleşileri" kapsamında Aksaray'da 'Deprem ve Türkiye'nin Gerçeği 'konulu konferans düzenlendi.
Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Tahir Nalbantçılar katıldı.
Prof. Dr. Nalbantçılar, yaptığı açıklamada Tuz Gölü fay hattının Aksaray için ciddi bir deprem riski oluşturduğunu söyledi.
Prof. Dr. Nalbantçılar, "Türkiye'nin yüzde 96'lık kısmı deprem etkisi altında olması nedeniyle okullarımızda öncelikle 'Deprem ve Doğal Afetler' dersi konulmalıdır. Bugün sigaraya karşı oluşturulan bilinç gibi, oturacağımız binanın, inşaat yapılacak arazinin, jeolojik olarak risklerinin bilinmesi ve vatandaş olarak karar verirken bilinçli olunması gerekir." dedi.
Aksaray'daki yapılaşmalarda deprem riskini göz önünde bulundurmak gerektiğini söyleyen Nalbantçılar şöyle konuştu:
"Ecemiş hattı ve en son Ankara gerçekleşen Bala depremi Aksaray'ı da etkilemiş ve sarsıntı meydana gelmiştir. Zemin yapısı da oldukça suya doygun olduğu için riskli alanlarını kapsayan bölgeler arasına girmektedir. Aksaray'ın zemin yapısının suya doygun olması ve deprem esnasında çok rahat bir şekilde etkilenebilecek olmasından ötürü burada jeolojik ve jeoteknik incelemelerin en detaylı şekilde yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda bina dizaynının da buna göre yapılması gerekmektedir. Yer seçiminde de sağlam zeminlere doğru kayılması gerekir."
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