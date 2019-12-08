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'Bireysel başvuru, Türkiye için büyük bir kazanımdır'

Anayasa Mahkemesi'nde çalışmanın zorlu ve özverili olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Engin Yıldırım, "Anayasa Mahkemesi'nde verilen kararlar diğer yargı organlarına göre siyasi ve toplumsal yönü çok kuvvetli kararlardır. Çünkü verilen kararı iptal de etseniz sonuçta siyasi bir yansıması oluyor. Bir de üstüne 2012'den beri uygulanan bireysel başvuru sistemi eklendi ve halk Anayasa Mahkemesi'yle tanıştı. Bu Türkiye demokrasisi için büyük bir kazanımdır ve bana göre Cumhuriyet tarihinin en önemli hukuk reformlarından birisi olmuştur" ifadelerini kullandı.
 08 Aralık 2019 18:12
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'Bireysel başvuru, Türkiye için büyük bir kazanımdır'

Anadolu Üniversitesi Hukuk Akademisi Kulübü'nün düzenlediği "Hukukta Kariyer Günü" etkinliğinde Danıştay Üyesi Doç. Dr. Gürsel Özkan ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım öğrencilerle bir araya geldi.

7 Aralık Cumartesi günü, Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen etkinlikte, Gürsel Özkan ve Engin Yıldırım konuşma yaptı, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Yoğun çalışma temposuna rağmen Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından çağırıldığında tereddüt etmeden gelmek istediğini belirten ve gençlere tecrübelerini aktaran Danıştay Üyesi Doç. Dr. Özkan, "Ben hukuk mezunu olmayan ilk idare hukuku doktoruyum. Doktora tezi yazarken Başbakanlıkta görev aldım. Personel Daire Başkanlığı yaptığım dönemde henüz 30 yaşındaydım. Devletin işleyişi ve sistematik yapıyı bütünüyle görme fırsatı buldum" dedi.

Etkinlikte Prof. Dr. Engin Yıldırım ise Anayasa Mahkemesi'nin işleyişine dair bilgiler verdi. Hukuk alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere tavsiyeler veren Yıldırım, "Öğrenciler kariyer planı yaparken ilk akla gelen hakimlik, savcılık, avukatlık, arabuluculuk, ombudsmanlık oluyor. Fakat bütün bunların dışında, ne yaparsanız yapın hiç değilse kesinlikle bir yüksek lisans yapın. Ve özellikle de tezinizde somut bir sorunu çözmeye çalışın. Ben gençlere bir akademisyen gözüyle baktığımda; somut bir soruyu çözmekten ziyade, konuyu anlatıyorlar. Somut sorunlar üzerinden gidilse, o tezler hem yapana, hem yaptırana, hem de topluma çok daha büyük fayda sağlayabilir. Hukuk, hukuktur. Kendine özgü bir alanı var. Ama bu alanı bahane edip dışarıya açılmamak bana göre son derece yanlış olur. Ülkenize, milletinize, devletinize ve kendinize güvenin" diye konuştu.

"İnsanlığa adaletli ve güzel bir dünya için borcumuz var"

İdare hukuku alanında bilgiler veren Danıştay Üyesi Özkan, konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. Geleceğin gençler tarafından inşa edileceğini ifade eden Özkan, "Hoca Ahmet Yesevi'nin bize öğrettiği insanlığı, sevgiyi esas alan, o değerlerin hakim olduğu bir uygarlık iddiası; bizim ve sizin üstünüzdeki sorumluluktur. Bu yönüyle büyük bir misyonun mensuplarısınız. Bunu ciddiye almak zorundayız. Ailelerimize bakın, kendileri fakir yaşar ve gelecekte çocukları ev sahibi olsun diye borçlanır. Bu coğrafyada yakın tarihimizdeki açlık, yokluk ve sürgünleri biliyoruz. Anadolu insanı 15 yaşındaki çocuğunu askere gönderdi. İnsanlığa adaletli ve güzel bir dünya için borcumuz var. Gençler, yarınları inşa etmek için birlikte olmak zorundayız. Bu gelecek sizsiniz" şeklinde konuştu.

"Bireysel başvuru sistemi, Türkiye demokrasisi için büyük bir kazanımdır "

Anayasa Mahkemesi'nde çalışmanın zorlu ve özverili olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Engin Yıldırım, "Anayasa Mahkemesi'nde verilen kararlar diğer yargı organlarına göre siyasi ve toplumsal yönü çok kuvvetli kararlardır. Çünkü verilen kararı iptal de etseniz sonuçta siyasi bir yansıması oluyor. Bir de üstüne 2012'den beri uygulanan bireysel başvuru sistemi eklendi ve halk Anayasa Mahkemesi'yle tanıştı. Bu Türkiye demokrasisi için büyük bir kazanımdır ve bana göre Cumhuriyet tarihinin en önemli hukuk reformlarından birisi olmuştur" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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