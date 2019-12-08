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Bakan Akar: TSK'nin saygınlığı her geçen gün artıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının sahip olduğu ve kazanmayı hedeflediği harekat, lojistik, eğitim imkan ve kabiliyetlerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı
 08 Aralık 2019 18:22
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Bakan Akar: TSK'nin saygınlığı her geçen gün artıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının her geçen gün daha da arttığını bildirdi.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hava Kuvvetleri Karargahı'nda gerçekleştirilen, "2018-2019 Uçuş Eğitim Yılı Uçuş ve Yer Emniyet, Harekat-Eğitim ve Lojistik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Komutanlığın sahip olduğu ve kazanmayı hedeflediği harekat, lojistik, eğitim imkan ve kabiliyetlerinin ele alındığı toplantıda konuşan Bakan Akar, Türkiye'nin semalardaki çelikleşmiş gücü Hava Kuvvetleri Komutanlığının başarılı görevler gerçekleştirdiğini belirtti.

Akar, vatan topraklarının, denizlerinin, semalarının korunması ve 82 milyon vatandaşın güvenliğinin sağlanması için kahraman ve fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yurt içinde ve sınır ötesinde, dağ bayır, kar kış demeden büyük fedakarlıklarla çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ederek, "TSK'nin etkinliği, caydırıcılığı, saygınlığı her geçen gün daha da artmaktadır." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de TSK'nin asil milletinden aldığı güçle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

FETÖ ile mücadeleye ilişkin yaptığı değerlendirmede Güler, "TSK'nin üniformasını, şerefini, aklını ve vicdanını terk etmiş hainlerden temizlemek için alınan her türlü tedbir kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ise "Pilotlarımızın uçuş saatlerinin yüksek olması ve uçuşu destekleyen personelimizin yüksek tecrübesi sebebiyle uçuş emniyeti açısından dünya standartlarının üzerinde bir seviyede olduğumuz görülmektedir." dedi.

Toplantının sonunda, yıl boyunca yapılan denetlemelerde başarılı olan birlik ve komutanlıklara ödül verildi.
Anadolu Ajansı
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