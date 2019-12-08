Bakan Akar'dan askerlere 'Barış Pınarı' teşekkürü		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Prof. Dr. Canan Karatay: Tavuk dönere karşıyım		 
MHP İl Başkanı'na 'Asker karısı gibi ağlıyor' tepkisi		 
Erdoğan: Önce kendi muhasebemizi yapabilmeliyiz		 
Okul koridorunda silahlı öğrenci böyle yakalandı Video		 
İnanılmaz olay! Öldükten 6,5 saat sonra dirildi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'da hekimlere robotik cerrahi sistem kursu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aydınlı, "Tüm cerrahlarımız robot simülasyonuna geçerek dikiş attı ve robotu kullanmayı öğrendi. Cerrahlara robotla nasıl nakil yapılacağı gösterildi." dedi.
 08 Aralık 2019 18:42
Yazdır
Antalya'da hekimlere robotik cerrahi sistem kursu

Akdeniz Üniversitesince düzenlenen "Organ Nakli Günleri 2019"a katılan hekimler, robotik cerrahi sistem üzerinde uygulama yaptı.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde, "Organ Nakli Günleri 2019"a yurt içi ve dışından katılan hekimlere Da Vinci Robotik Cerrahi Sistem hakkında kurs verildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Türkiye'de ilk kez robotik yöntemle organ nakli gerçekleştirildiğini ve operasyonun canlı olarak 20 ülkeden izlendiğini söyledi.

Bugün ise sistemin kullanılışı hakkında bir eğitim programı düzenlediklerini belirten Aydınlı, hekimlere önce uzmanlar tarafından teorik bilgiler verildiğini ifade etti.

Kurs kapsamında uygulamalı eğitim de gerçekleştirildiğini dile getiren Aydınlı, "Tüm cerrahlarımız robot simülasyonuna geçerek dikiş attı ve robotu kullanmayı öğrendi. Cerrahlara robotla nasıl nakil yapılacağı gösterildi." dedi.

Robotik yönteminin hem cerrah hem de hastaya önemli kolaylıklar sunduğunu anlatan Aydınlı, "Robotik yöntemiyle cerrah, internet üzerinden bağlanıp, buradaki bir konsolla farklı bir ülkede de olsa hastaya işlem yapabilir. Cerraha böyle bir kolaylık sağlıyor. Robotun görsel ve kullanım avantajları da var." diye konuştu.

Bu yöntemle hastalara da daha az kesik uygulandığını belirten Aydınlı, bunun, yaranın daha hızlı iyileşmesini ve hastanın kısa sürede taburcu edilmesini sağladığını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi olarak organ naklinde her zaman öncü olduklarını vurgulayan Aydınlı, teknolojik imkanların kullanılması noktasında da iyi bir konumda bulunduklarını söyledi.

Organ Nakli Günleri'ne yurt içi ve dışından yaklaşık 350 kişinin katıldığını ifade eden Aydınlı, iki gün boyunca verimli toplantılar ve operasyonlar yaptıklarını bildirdi.

Aydınlı, katılımcıların da programdan çok etkilendiğini ve olumlu görüşler aldıklarını belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Boğaziçi Ekspresi ilk seferinde Sakarya'ya ulaştı
08 Aralık 2019 17:27		 Yeni yılda trafik sigortası ne kadar olacak?
08 Aralık 2019 14:57
2019 EKPSS tercihleri 11 Aralık'ta başlıyor
08 Aralık 2019 13:40		 BTK güvenli internet hizmetiyle zararlı içeriklerden koruyor
08 Aralık 2019 11:46
İnsan Kaynakları Ofisi'nden Kariyer Merkezleri için 3 yeni hizmet
08 Aralık 2019 11:28		 Türkiye'nin uygulaması, DSÖ'nün 'iyi uygulama örnekleri' arasına girdi
08 Aralık 2019 11:11
Milli Eğitim Müdürü, öğrencilere yardım parası ile tatile gitti mi?
08 Aralık 2019 09:01		 Zincir marketlere nüfus kriteri geliyor
08 Aralık 2019 07:15
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiren haber!
07 Aralık 2019 20:03		 46 yıllık köprü, 24 saat izleniyor!
07 Aralık 2019 19:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:33 - AK Parti İlçe Başkanı görevinden istifa etti20:28 - Orman İşletme Müdürlüğü personeli kazada yaralandı20:23 - Kararlı duruş... Yer İstanbul... Saat başı devriye!20:18 - Bakan Akar'dan askerlere 'Barış Pınarı' teşekkürü20:13 - Bağdadi'ye 'halife' diyen DEAŞ'lı: Sempatim kalmadı20:08 - UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev20:03 - 15 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama19:58 - Tatlıcı Salih ustanın vazgeçilmezi haşhaş oldu19:53 - Üniversite öğrencileri çocuklara 'mutluluk' dağıtıyor19:47 - Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
19:41 - Tosya Belediye Başkanı, amatör ligde ilk maçına çıktı19:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretlerinde bulundu19:30 - Şilili kadınların danslı protestosu İstanbul'a taşındı18:42 - Antalya'da hekimlere robotik cerrahi sistem kursu18:37 - Güzelleşmek isteyenlerin tercihi Türkiye oluyor18:32 - Tescilli 'Urfa soğan kebabı' damak çatlatıyor18:27 - Tren hattından karşıya geçmek isterken canından oldu18:22 - Bakan Akar: TSK'nin saygınlığı her geçen gün artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan övdü, talep arttı
Milli Eğitim Müdürü, öğrencilere yardım parası ile tatile gitti mi?
'Bu yanlış da Bağdat'tan döner'
Temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü
Tank palet fabrikası ve gerçekler
Kendisi Londra'da pusulası Meclis'te
'Tuvalet önünde oturma' cezası veren başkan yardımcısının meclis üyeliğine son verildi
Yeni yılda trafik sigortası ne kadar olacak?
Zincir marketlere nüfus kriteri geliyor
MHP İl Başkanı'na 'Asker karısı gibi ağlıyor' tepkisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
nerelisin 1
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Kamer Belediyesi 4 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam