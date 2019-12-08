Kararlı duruş... Yer İstanbul... Saat başı devriye!
|08 Aralık 2019 20:23
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Sultangazi'de Mimar Sinan'ın eserlerinden Tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve 5 metre derinliğinde çukurlar açılmıştı. Kazma ve küreklerle çukurları kapatan polis ekipleri, kemerin çevresinde saat başı devriye atıyor.
Sultangazi'de Cebeci köyü sınırlarında bulunan Mimar Sinan'ın eserlerinden tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve kemerin çevresinde derinliği 5 metreyi bulan çukurlar açılmıştı.
İstanbul İl Emniyet Müdür'ü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, kazma ve küreklerle çukurları kapatırken, tarihi kemerin çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Güzelce Kemerinin çevresinde saat başı devriye atan ekipler, define avcılarını yakalamak için çalışma başlattı.
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