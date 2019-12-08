Interpol eski Müdürü, İBB'de daire başkanı oldu
|08 Aralık 2019 20:40
|Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 yıldır belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan, son 5 yıldır da Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yapan Osman Savaş'ı da görevden alarak yerine Mansur Güneş'i atadı.
Destek Hizmetleri Dairesi'nin yeni başkanı Mansur Güneş eski bir emniyet mensubu. 2006 yılında Interpol Merkez Dairesi'nde Uluslararası Araştırma Şube Müdürlüğü yapan Güneş, aynı daireden ikinci kez şark tayini çıkınca 2007 yılında kendi isteğiyle meslekten ayrıldı.
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI'NA GÜRSOY ATANDI
İmamoğlu, Ulaşım Daire Başkanlığı görevinden 3.5 ayda istifa eden Taylan Engin'in yerine de Doç. Dr. Mustafa Gürsoy'u getirdi.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ulaştırma alanında yüksek lisans ve doktora yapan Gürsoy, demiryolu ve karayolu mühendislikleri ile kent içi ulaştırma sistemleri, ulaştırma ekonomisi, yük taşımacılığı planlaması konularında akademik çalışma yapıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama
08 Aralık 2019 22:21
|İkinci Güngören faciası Samsun'da
08 Aralık 2019 22:08
|Eski AK Partili Kurt: Parayla devlet kadrosu satılıyor
08 Aralık 2019 22:03
|Konyaaltı Belediyesi: Köpek ölümlerinde sabotaj var
08 Aralık 2019 21:48
|Jandarmadan 'ineğe trafik cezası' açıklaması
08 Aralık 2019 21:43
|AK Parti İlçe Başkanı görevinden istifa etti
08 Aralık 2019 20:33
|Bakan Akar'dan askerlere 'Barış Pınarı' teşekkürü
08 Aralık 2019 20:18
|Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
08 Aralık 2019 19:47
|Tosya Belediye Başkanı, amatör ligde ilk maçına çıktı
08 Aralık 2019 19:41
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretlerinde bulundu
08 Aralık 2019 19:36