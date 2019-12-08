2 milyon liralık altın çalan şüpheliler yakalandı
|08 Aralık 2019 20:46
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Bursa'da kuyumculardan 2 milyon lira değerinde altın çaldığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki Kapalıçarşı'da kuyumculardan 2 milyon lira değerinde kolye, set, bileklik ve bilezik çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ekipleri, takibe aldıkları şüphelilerden S.A'nın aracını durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 10 altın set ve bir bilezik ele geçirdi. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda M.B'yi de gözaltına alan ekipler, bu kişinin üzerindeki 35 kolye ve 69 bileziğe ele koydu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ele geçirilen altınlar ise sahiplerine teslim edildi.
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