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Üniversiteler 'Uluslararası Mevlana Sempozyumu' düzenliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Merkezi ve Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle, Mevlana'nın 746'ncı vuslat yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında 6'ncı Uluslararası Mevlana Sempozyumu Konya'da gerçekleştirilecek.
 08 Aralık 2019 21:21
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Üniversiteler 'Uluslararası Mevlana Sempozyumu' düzenliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Merkezi ve Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle, Mevlana'nın 746'ncı vuslat yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında 6'ncı Uluslararası Mevlana Sempozyumu Konya'da gerçekleştirilecek.

'Hz. Mevlana ve Medeniyetlerde Vefa' başlıklı etkinlik, 10-11 Aralık tarihleri arasında Konya Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye, KKTC, İran, Azerbaycan, Pakistan, Hindistan ve balkanlardan araştırmacılar, bilim insanları ile akademisyenler Konya'da bir araya gelecek.

MEVLANA'NIN SÖZLERİ VE ANLATILARI BİLDİRİLERLE SUNULACAK

Yakın Doğu Üniversitesi, Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı, Prof. Dr. Ghadir Golkarian sempozyumla ilgili yaptığı açıklamada, Mevlana'nın günümüze ışık tutan birçok sözü ve anlatılarının sempozyumda sunulacak bildirilerde yer alacağını söyledi. Prof. Dr. Golkarian, "Günümüz koşulların ağır ve çileli gidişatına bakıldığında, Mevlana'nın sözleri ve anlatılarındaki insan-toplum sorumluluğu ve medeniyetlerin pozitif anlayış ve diyalog yoluyla gerek politik, gerekse sosyal alanlarda sorunların çözümündeki nitelik ve nicelikler bilim insanlarının odak noktalarıdır" dedi.
DHA
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