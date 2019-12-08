İkinci Güngören faciası Samsun'da		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Eski AK Partili Kurt: Parayla devlet kadrosu satılıyor		 
Jandarmadan 'ineğe trafik cezası' açıklaması		 
Interpol eski Müdürü, İBB'de daire başkanı oldu		 
Okul koridorunda silahlı öğrenci böyle yakalandı Video		 
İnanılmaz olay! Öldükten 6,5 saat sonra dirildi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tesla Model X'e Euro NCAP'ten 5 yıldızlı aldı

Tesla, Model X aracının Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı'ndan (Euro NCAP), tam not olan beş yıldızlı güvenlik notu alan tek SUV araç olduğunu açıkladı.
 08 Aralık 2019 21:26
Yazdır
Tesla Model X'e Euro NCAP'ten 5 yıldızlı aldı

Tesla, Model X aracının Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı'ndan (Euro NCAP), tam not olan beş yıldızlı güvenlik notu alan tek SUV araç olduğunu açıkladı.

Tesla'dan yapılan duyuruda Model X'in daha önce ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği Yönetimi'nden alt kategoriler de dahil olmak üzere tüm kategorilerde tam not aldığı hatırlatıldı ve aracın sürücü ve yolcular için güvenlik özelliklerinin tüm değerlendirmelerden geçtiği vurgulandı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gümrükte bekleyen araçlar için geri sayım
07 Aralık 2019 13:44		 Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler
04 Aralık 2019 23:21
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı arttı
04 Aralık 2019 19:47		 Türkiye'de üretildi, Avrupa'da 'yılın otomobili' adayı
04 Aralık 2019 15:20
Trafikte tehlikeli bir durum: 4 milyon araç sigortasız
02 Aralık 2019 21:37		 Yerli elektrikli hizmet araçları avrupa yollarında
02 Aralık 2019 20:22
En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı
02 Aralık 2019 20:10		 İhracatın yükünü 'kara taşıtları' çekti
30 Kasım 2019 17:27
Uzmanından sürücülere kışlık araç bakımı uyarısı
29 Kasım 2019 09:53		 Karakaş: Yerli otomobilin 2022'de piyasaya sürülmesi mümkün
28 Kasım 2019 11:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama22:14 - Yük treninin üzerine çıkan genç elektrik akımına kapıldı22:08 - İkinci Güngören faciası Samsun'da22:03 - Eski AK Partili Kurt: Parayla devlet kadrosu satılıyor21:58 - Amatör futbolcu profesyonel hırsız çıktı21:53 - Şehit aileleri ve gazilerin araçlarına ücretsiz yol yardımı21:48 - Konyaaltı Belediyesi: Köpek ölümlerinde sabotaj var21:43 - Jandarmadan 'ineğe trafik cezası' açıklaması21:37 - 2 firar, 1 isyan! Ceren'in katilinin raporu ortaya çıktı21:31 - Bu tershanenin sipariş defteri 2022 yılına kadar dolu
21:26 - Tesla Model X'e Euro NCAP'ten 5 yıldızlı aldı21:21 - Üniversiteler 'Uluslararası Mevlana Sempozyumu' düzenliyor21:16 - 'Umarım caps'im yapılmaz' diyen yarışmacı gündem oldu21:10 - Yer: Ankara... Her yolu denedi sonunda ikna oldu21:04 - Günlerdir aranan 17 yaşındaki lise öğrencisi bulundu21:00 - Beşiktaş, uzatmada kazandı20:46 - 2 milyon liralık altın çalan şüpheliler yakalandı20:40 - Interpol eski Müdürü, İBB'de daire başkanı oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan övdü, talep arttı
Milli Eğitim Müdürü, öğrencilere yardım parası ile tatile gitti mi?
'Bu yanlış da Bağdat'tan döner'
Temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü
Tank palet fabrikası ve gerçekler
Kendisi Londra'da pusulası Meclis'te
'Tuvalet önünde oturma' cezası veren başkan yardımcısının meclis üyeliğine son verildi
MHP İl Başkanı'na 'Asker karısı gibi ağlıyor' tepkisi
Yeni yılda trafik sigortası ne kadar olacak?
Zincir marketlere nüfus kriteri geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 1
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Kamer Belediyesi 4 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam