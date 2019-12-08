Tesla Model X'e Euro NCAP'ten 5 yıldızlı aldı
Tesla, Model X aracının Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı'ndan (Euro NCAP), tam not olan beş yıldızlı güvenlik notu alan tek SUV araç olduğunu açıkladı.
|08 Aralık 2019 21:26
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Tesla, Model X aracının Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı'ndan (Euro NCAP), tam not olan beş yıldızlı güvenlik notu alan tek SUV araç olduğunu açıkladı.
Tesla'dan yapılan duyuruda Model X'in daha önce ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği Yönetimi'nden alt kategoriler de dahil olmak üzere tüm kategorilerde tam not aldığı hatırlatıldı ve aracın sürücü ve yolcular için güvenlik özelliklerinin tüm değerlendirmelerden geçtiği vurgulandı.
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