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Amatör futbolcu profesyonel hırsız çıktı

İstanbul'da çeşitli stadyumlarda 4 ayda dört farklı amatör spor kulübü oyuncularını maç sırasında soyan hırsız, yine amatör futbolcu çıktı.
 08 Aralık 2019 21:58
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Amatör futbolcu profesyonel hırsız çıktı

İstanbul'da amatör spor kulüplerinde 4 ayda dört farklı spor kulübünde hırsızlık olayı yaşanması üzerine spor kulüpleri harekete geçti.

İstanbul Gümüşhaneliler Spor Kulübü yetkilileri ve oyuncuları, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık yapan kişinin başka bir takımda amatör bir futbolcu olduğunu belirledi. Spor kulübü, şahsın görüntülerini ve bilgilerini polise bildirdi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının spor kulüplerinden yaklaşık 30 bin liralık hırsızlık yaptığı öğrenildi.

"30 BİN TL'YE YAKIN BİR HIRSIZLIK OLAYI OLDU"

İlk yarı bittiğinde soyunma odasına gittiklerinde hırsızlık olduğunu fark ettiklerini anlatan Özdemir Taşkın, "İlk yarı bittiğinde soyunma odalarımıza yine futbolcu olan bir kişinin içeri girdiğini, 13 arkadaşımızın cep telefonunu aldığını, ufak çaplı ve büyük çaplı para miktarlarıyla birlikte tahmini 30 bin TL'ye yakın bir hırsızlık olayı oldu. Bununla alakalı bizler polisle birlikte bir takibat başlattık, kendimizin de yaptığımız takibat sonunda dün itibarıyla hırsız yakalandı. Bu tür olayların olmaması adına hem emniyet tarafından hem de Futbol Federasyonu tarafından stadyumlarda daha kontrollü güvenlik ihtiyacının sağlanmasında fayda var" dedi.

Hırsızlık olayının 4 ay boyunca devam ettiğini belirten Ömer Sunay ise, "4 aydır devam eden ayrı ayrı dört kulübün soyunma odasında yaşanan bir hırsızlıktı. Yönetici arkadaşlarımızla birlikte bu işin peşini bırakmadık. Sosyal medyadan araştırma yaparak görüntüleri inceledik, şahsı tespit ettik. Tespit ettikten sonra emniyet ekiplerine bildirdik. Spor camiasında böyle bir şeyin olması bizleri ve diğer spor kulüplerini üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Metin Kalkan, "İlk yarı 1-1 bittiğinde bizi üzmüştü zaten. Soyunma odasına gittiğimizde sesler geldi, anlaşıldı ki soyulmuşuz. Bizim burada sevindiğimiz ilk olması, inşallah son olacak. Daha önce üç kulüp soyuldu, bizim kulüpte soyulunca bu işin üstünde durduk" dedi.
Anadolu Ajansı
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