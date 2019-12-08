İkinci Güngören faciası Samsun'da		 

Bafra Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandığı iddia edilen Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar'ın kapısını açmadığı gerekçesiyle görevinden sürgün edilen şoför Salih Küçük'le ilgili Eğitim Bir Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, Samsunhaber.com'a konuştu.

Dilek Alabulut

Başkan Yıldız yaşananların son derece üzücü ve kabul edilebilir olmadığını belirterek; "Hem Güngören'de yaşanan olay hem de Bafra ilçesinde yaşandığı iddia edilen hadise başta halkımız olmak üzere biz sendikacıları da irite etmiştir. Bu konuda sendikamıza bir çok konu gelmesine rağmen olayların üstü kapatılarak çalışanlar mağdur edilmiştir. Bize gelen üzücü konular hakkında konunun muhataplarıyla görüşüp bu tür hadiselerin yaşanmaması için her türlü girişimi yapsakta maalesef bazı olayların önüne geçemiyoruz" dedi.

"Bizim tepkimiz sert olur"

Bafra'da yaşanan konuyla ilgili Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı'yla görüşmediğini gerek sendika gerekse insan olarak kendilerinin büyük fotoğrafla ilgilendiğini belirten Hamdi Yıldız; "Bu olay siyasi ayrım yapmaksızın Türkiye'nin hangi kurumunda yaşanırsa yaşansın bizim tepkimiz sert olur. Yapılan bu tür onur kırıcı davranışlara seyirci kalamayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızda İstanbul Güngören de yaşanan rezalete çok sert tepki vermiştir. Bu olay Bafra'da yaşandıysa ilgiler de gerekeni yapmalıdır. Kimse yaşananların üstünü örtmemelidir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar'ın şoförü olarak görev yapan Salih Küçük, başkan yardımcısının kapısını açmadığı gerekçesiyle görevden alınmış, eski çalıştığı yer olan zabıtaya geri gönderildiği iddia edilmişti. Yaşanan bu olay üzerine Eğitim Bir Sen Başkanı Hamdi Yıldız sosyal medya hesabından çok sert açıklamada bulunarak hem Güngören'de hem de Bafra'da yaşanan insanlık dışı olaylara tepki göstermişti. Güngören'de yaşanan olay sonrası Başkan yardımcısı görevden alınırken, Samsun'un Bafra ilçesi belediye başkan yardımcısının görevinden alınıp alınmayacağı ise gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.