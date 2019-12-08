Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama
|08 Aralık 2019 22:21
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Bursa Valiliği 7 gündür kayıp iki dağcının aranması ile ilgili yeni açıklama yayımladı.
İşte Bursa Valiliğinden yapılan açıklama;
01.12.2019 tarihinde Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmaları ile ilgili olarak;
07.12.2019 tarihinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında, Kürekli Deresi civarında karla kısmen kaplanmış vaziyette, bir adet kırmızı mont ve montun ceplerinde ise bir adet yeşil renkli bere, mavi renkli anahtarlık ve iki adet anahtar tespit edilmiştir.
Şahısların İstanbul İli' nden başlayarak, Bursa İli Uludağ Milli Park'ı Bölgesi'nde kaybolmaları sürecine kadar tespit edilen çok sayıda güvenlik kameraları görüntülerinin detaylı olarak incelenmesi neticesinde bulunan eşyaların, kayıp olan dağcılardan Efe SARP' a ait olduğu tespit edilmiştir.
Efe SARP' a ait olduğu tespit edilen montun bulunduğu Kürekli Deresi Bölgesi ve kuzey uzantım hattı, sarp ve engebeli bir yapıya sahip olup, bu bölgede çok sayıda şelale, uçurum, kayalık alan vb. tabii engeller bulunmaktadır. Dere ise kısmen donmuş durumda olup bölgede kar kalınlığı yaklaşık 60 cm civarındadır. Mevcut durum ilerlemeyi ve arama kurtarma faaliyetlerini önemli ölçüde sınırlamaktadır.
08.12.2019 tarihinde, kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri, montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava aracı (Drone) ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çaplı bir alanda sürdürülmektedir.
Arama çalışmalarına (1) JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı), (2) helikopter, (4) Asayiş Timi, (75) JÖH Timi, (16) JAK personeli, (30) AFAD personeli ve (88) Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam (216) kurtarma personeli katılmaktadır.
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