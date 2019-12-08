Yeni kurulan üst kurulun çalışanlarının mali hakları belli oldu		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
İkinci Güngören faciası Samsun'da		 
Eski AK Partili Kurt: Parayla devlet kadrosu satılıyor		 
Jandarmadan 'ineğe trafik cezası' açıklaması		 
Okul koridorunda silahlı öğrenci böyle yakalandı Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şenay Hemşire, yaşlıları fotoğraflarıyla mutlu ediyor

Burdur'da hemşirelik yapan fotoğraf sanatçısı Şenay Başıbüyük, yaşlıların portre fotoğraflarını çekip sergilendikten sonra onlara hediye ederek mutluluklarına ortak oluyor.
 08 Aralık 2019 22:33
Yazdır
Şenay Hemşire, yaşlıları fotoğraflarıyla mutlu ediyor

Burdur İl Sağlık Müdürlüğünde hemşire olarak görev yapan 46 yaşındaki Şenay Başıbüyük'ün lise yıllarından beri fotoğrafa ilgisi hep artarak devam etti. Bu tutkusunu sanata dönüştüren Başıbüyük, 7 yıldır profesyonel olarak fotoğraf sanatıyla ilgileniyor.

Burdur'da Fotoğrafçılık Derneği kuran Başıbüyük, Anadolu'daki birçok şehir, köy ve kasabayı gezerek portre fotoğraflar çekiyor. Fotoğrafları sergiledikten sonra sahiplerine ulaştıran Başıbüyük, hediye ettiği fotoğraflarla mutlu olan insanları en büyük ödül olarak görüyor.

"Fotoğrafın ortaya çıkması onlar sayesinde oluyor"

Başıbüyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların portre fotoğraflarını çektikten sonra yaşadığı mutluluğu insanlarla paylaşmak istediğini söyledi.

Fotoğrafını çektiği insanları hep bir "kahraman" olarak değerlendirdiğini aktaran Başıbüyük, "Fotoğrafını çektiğiniz insanların güvenlerini kazanıyorsunuz. Onlar size mahremlerini, evlerini açıyor. Daha sonra siz o fotoğrafları sergiliyorsunuz. Fotoğrafın ortaya çıkması onlar sayesinde oluyor. Asıl kahraman fotoğrafını çektiğim kişiler. Bu nedenle gerçek sahiplerine fotoğraflarını ulaştırıyorum." diye konuştu.

Fotoğrafına konu olan kişileri daha sonra bulmanın zor olduğuna işaret eden Başıbüyük, elinde bazen sadece şehir veya köy ismi olduğunu, köyün muhtarına ulaşarak bir şekilde fotoğrafı sahibine ulaştırdığını anlattı.

"Tarif edilemez duygular yaşıyorum"

Başıbüyük, bazı fotoğrafları da kargoyla gönderdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Fotoğrafları sahiplerine ulaştırdığımda kendimi muhteşem hissediyorum. O anlar anlatılamaz, her biri ayrı bir hikaye. Hayatımda aldığım en büyük ödül, onların sevinçlerini görmek.Teyzenin birine çektiğim fotoğrafını götürdüm 'Kızım çok şaşkınım' dedi. Hayatında hiç hediye almamış. O fotoğraf ilk hediyesiydi, inanılmaz duygulandım. Genellikle maddi durumları kötü insanları fotoğraflıyorum. Fotoğrafını çektiğim kişiye bazen üç yıl sonra fotoğrafını götürüyorum. Üç yıl önceki aynı giysi hala üstünde, buna rağmen beni köşeye çekip 'Borcum var mı?' diyor. 'Kurban olurum, senin hiç borcun olur mu?' diyorum. Tarif edilemez duygular yaşıyorum."

Fotoğrafın ortak bir dil olduğunu düşünen Başıbüyük, şimdiye kadar 15 karma, iki de kişisel sergi açtığını ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaymakam, köydeki öğrencinin hayalini gerçekleştirdi
06 Aralık 2019 18:16		 Askeri kamuflajları gelinlik ve damatlıkları oldu
06 Aralık 2019 18:15
Türk kardiyologlara büyük ödül
05 Aralık 2019 22:51		 Kargı Kaymakamı, askere gitti
04 Aralık 2019 23:11
İlçe Jandarma Komutanı yaşam mücadelesi veriyor
04 Aralık 2019 14:38		 Afrin harekatında görevli 2 askere 'ilişik kesme' cezası
03 Aralık 2019 22:24
Mağdurlara 15 yıldır gönüllü doktorluk yapıyorlar
02 Aralık 2019 20:06		 Polis memuru görevi başında kalp krizi geçirdi
02 Aralık 2019 18:09
Rektör Cebeci: Bana karşı bir algı operasyonu yapıldı
02 Aralık 2019 15:28		 Vali Kocabıyık'tan, Esila bebek için kök hücre ve kan bağışı
02 Aralık 2019 13:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretlerinde bulundu00:03 - Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez00:03 - 9 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:02 - Yeni kurulan üst kurulun çalışanlarının mali hakları belli oldu00:00 - Çok satan tabletler %40'a varan indirim00:00 - En şık botlar %50'ye varan indirim23:52 - Barınakta 20 köpek ölüsü bulan hayvanseverler şoke oldu22:47 - Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle hayatında yeni sayfa açtı22:40 - Türk denizcilik tarihinin parlayan yıldızı: Piri Reis22:33 - Şenay Hemşire, yaşlıları fotoğraflarıyla mutlu ediyor
22:27 - Mahir öğretmen dersleri kukla 'Bakkal Amca' ile işliyor22:21 - Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama22:14 - Yük treninin üzerine çıkan genç elektrik akımına kapıldı22:08 - İkinci Güngören faciası Samsun'da22:03 - Eski AK Partili Kurt: Parayla devlet kadrosu satılıyor21:58 - Amatör futbolcu profesyonel hırsız çıktı21:53 - Şehit aileleri ve gazilerin araçlarına ücretsiz yol yardımı21:48 - Konyaaltı Belediyesi: Köpek ölümlerinde sabotaj var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni kurulan üst kurulun çalışanlarının mali hakları belli oldu
Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez
Çok satan tabletler %40'a varan indirim
En şık botlar %50'ye varan indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretlerinde bulundu
9 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 1
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam