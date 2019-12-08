Yeni kurulan üst kurulun çalışanlarının mali hakları belli oldu		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
İkinci Güngören faciası Samsun'da		 
Eski AK Partili Kurt: Parayla devlet kadrosu satılıyor		 
Jandarmadan 'ineğe trafik cezası' açıklaması		 
Okul koridorunda silahlı öğrenci böyle yakalandı Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Barınakta 20 köpek ölüsü bulan hayvanseverler şoke oldu

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürünün hayvanlara kötü muamele ettiği gerekçesiyle eylem yapan hayvanseverler, eylem sonrası gittikleri barınakta 20 köpek ölüsüyle karşılaştı.
 08 Aralık 2019 23:52
Yazdır
Barınakta 20 köpek ölüsü bulan hayvanseverler şoke oldu

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürünün hayvanlara kötü muamele ettiği gerekçesiyle eylem yapan hayvanseverler, eylem sonrası gittikleri barınakta 20 köpek ölüsüyle karşılaştı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan hayvanseverler yaşanan olaya tepki gösterdi. Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk bulgularda ölümlerin bir sabotaj neticesinde gerçekleştiği yönünde şüphelerin olduğu, olayla ilgili idari ve adli soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.

Antalya'da 50 kişilik hayvansever grubu, Konyaaltı Belediyesinde Veteriner İşleri Müdürünün görevini kötüye kullandığı, sokak hayvanlarına kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla Belediye önünde eylem yaptı. Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinc'in de katıldığı eylem sonrası hayvanseverler, yerinde incelemek için Belediyeye ait barınağa gitti.

Köpeklere bakmak istediler, ölüleriyle karşılaştılar

Hayvanseverler, barınağa geldiklerinde ise gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. Kafeslerin içerisinde ölü yavru köpeklerle karşılaşan hayvanseverler, başka bir kafese yöneldiğinde ise çok sayıda köpeğin ölü vaziyette olduğunu gördü. Bakımsızlık ve soğuktan öldüğü ileri sürülen hayvanlar için yetkililerin gelip rapor tutması beklenildi.

Hayvanseverlerden tepki yağdı

Bu sırada cep telefonuyla ölen köpekleri görüntüleyen Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinc, bir görevlinin köpekleri topladığını görünce, "Nereye götürüyorsunuz köpekleri? Bu köpekler tarım ilçe görevlilerine verilip, otopsi yapılacak" diye tepki gösterdi. Ölen köpekleri çöp torbalarına koyan başka bir görevli de "Morga koyacağız" şeklinde yanıt verdi. Yine cep telefonuyla hayvanların ölüsünü görüntüleyen aktivist Erka Zor da görevlilere tepki göstererek, "Burası ölüm kampı gibi. Her kafeste ölü köpek var" dedi.

Köpekler otopsiye girecek

Barınağa gelen jandarma ekipleri kontrolünde ölü köpekler Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerince alınarak morga kaldırıldı. Ölü köpeklerin yarın otopsi yapılmak üzere Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

Konyaaltı Belediyesi: "Koruyamamanın mahcubiyetiyle kamuoyundan özür dileriz"

Olayın ardından Konyaaltı Belediyesinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Belediyeye ait Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen hayvan ölümlerinden dolayı oldukça üzgün olunduğu belirtildi. Olayla ilgili idari ve adli soruşturmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada, "İlk bulgular, ölümlerin bir sabotaj neticesinde gerçekleştiği şüphesini kuvvetlendirmektedir. Gerek belediyemiz bünyesinde başlatılan idari soruşturmanın gerekse adli merciler tarafından sürdürülen soruşturmanın tam bir şeffaflık ve ciddiyetle yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler hızla alınacaktır. Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm şahıs ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin de süratle yapılacağının bilinmesini isteriz. Her ne olursa olsun, dünyayı paylaştığımız can dostlarımızı gerektiği gibi koruyamamanın mahcubiyetiyle kamuoyundan özür dileriz." denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretlerinde bulundu
09 Aralık 2019 00:20		 Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama
08 Aralık 2019 22:21
Şehit aileleri ve gazilerin araçlarına ücretsiz yol yardımı
08 Aralık 2019 21:53		 'Umarım caps'im yapılmaz' diyen yarışmacı gündem oldu
08 Aralık 2019 21:16
Yer: Ankara... Her yolu denedi sonunda ikna oldu
08 Aralık 2019 21:10		 Günlerdir aranan 17 yaşındaki lise öğrencisi bulundu
08 Aralık 2019 21:04
Tatlıcı Salih ustanın vazgeçilmezi haşhaş oldu
08 Aralık 2019 19:58		 Üniversite öğrencileri çocuklara 'mutluluk' dağıtıyor
08 Aralık 2019 19:53
Tescilli 'Urfa soğan kebabı' damak çatlatıyor
08 Aralık 2019 18:32		 Amanos'un kahramanları zorlu kış şartlarına hazır
08 Aralık 2019 18:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretlerinde bulundu00:03 - Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez00:03 - 9 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:02 - Yeni kurulan üst kurulun çalışanlarının mali hakları belli oldu00:00 - Çok satan tabletler %40'a varan indirim00:00 - En şık botlar %50'ye varan indirim23:52 - Barınakta 20 köpek ölüsü bulan hayvanseverler şoke oldu22:47 - Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle hayatında yeni sayfa açtı22:40 - Türk denizcilik tarihinin parlayan yıldızı: Piri Reis22:33 - Şenay Hemşire, yaşlıları fotoğraflarıyla mutlu ediyor
22:27 - Mahir öğretmen dersleri kukla 'Bakkal Amca' ile işliyor22:21 - Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama22:14 - Yük treninin üzerine çıkan genç elektrik akımına kapıldı22:08 - İkinci Güngören faciası Samsun'da22:03 - Eski AK Partili Kurt: Parayla devlet kadrosu satılıyor21:58 - Amatör futbolcu profesyonel hırsız çıktı21:53 - Şehit aileleri ve gazilerin araçlarına ücretsiz yol yardımı21:48 - Konyaaltı Belediyesi: Köpek ölümlerinde sabotaj var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni kurulan üst kurulun çalışanlarının mali hakları belli oldu
Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez
Çok satan tabletler %40'a varan indirim
En şık botlar %50'ye varan indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretlerinde bulundu
9 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Kamer Belediyesi 4 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam