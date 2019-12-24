Emekli aylığının dışında ek ödeme alan dört meslek sınıfı

1-TABİP, DİŞ TABİPLERİ

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek madde 84 hükmü gereği, tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonlarında görev yapmış olan memurlardan yine 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlardan makam tazminatı bulunmayanlara ilave ödeme yapılmaktadır.

Bu ödemeler;

Mesleklerinde uzman olanlara; 17000 gösterge rakamı x Memur maaş katsayısı = tutar

Mesleklerinde uzman olmayanlara; 13000 gösterge rakamı x Memur maaş katsayısı=tutar

Emekli aylıklarıyla birlikte ödenmektedir.

Yani, bugün için (Temmuz-Aralık 2019 katsayısına göre);

Uzman olan tabip veya diş tabipleri emekli olurlarsa;

1.Derece 4. Kademe 3600 ek gösterge 30 yıl hizmet varsa; emekli aylığı 4036. + 2354,-TL. ilave ödeme ile birlikte emekli aylığı 6390,-TL. olmaktadır.

Uzman olmayan tabip veya diş tabipleri emekli olurlarsa;

1.Derece 4. Kademe 3600 ek gösterge 30 yıl hizmet varsa; emekli aylığı 4036 + 1800,-TL. ilave ödeme ile birlikte emekli aylığı 5836 TL. olmaktadır.

Yalnız bu ödemelerin yapılması için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar;

- Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışılmaması gerekiyor.

-Yine işçi, esnaf olarak çalışılmaması gerekiyor.

Bu ödemeler, vefat halinde dul ve yetimlerine de intikal ettiriliyor.

Bu ödemeler sadece 5434 e tabi olanlar için yapılmakta, 5510 a tabi olanlar için yapılmamaktadır.

2- MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ, EMNİYET HİZMETLERİ, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MENSUPLARI:

5434 sayılı Kanun Ek Madde 81 hükmü gereği, bu sayılan gruplara mensup olanlar, yani MİT mensupları, çarşı mahalle bekçileri dahil Emniyet mensupları, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, 926 sayılı Kanun geçici madde 32 hükmü uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atananlardan makam tazminatsız olarak emekli, adi malullük aylığı almakta olanlara her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 TL. ayrıca ödeme yapılmaktadır.

Bu ödemelerin yapılması için de bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar;

-Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışılmaması gerekiyor.

-Yine işçi, esnaf olarak çalışılmaması gerekiyor.

Bu ödemeler, vefat halinde dul ve yetimlerine de intikal ettiriliyor.

Bu ödemeler hem 5434 e tabi olanlar için hem de 5510 a tabi olanlar için yapılmaktadır.

3-A) 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNA TABİ SUBAYLAR:

926 sayılı Kanun hükümleri gereği, TSK personelinden kadrosuzluktan dolayı bir üst rütbeye terfi edilmeyenler, kadrosuzluktan dolayı emekliye sevk edilmektedirler. Bu şekilde emekliye sevk edilen personel için bu kanunun 49. Maddesinde kadrosuzluk tazminatı verilmesi düzenlenmiştir.

Kadrosuzluk tazminatı tutarı da subay rütbesine göre değişmektedir.

Ömür boyu ödenmemekte, 65 yaşına kadar ödenmektedir.

Vefat halinde de hak sahiplerine intikali yoktur.

B) 3201 SAYILI KANUNA TABİ EMNİYET MENSUPLARI

Emniyet mensuplarından bulundukları rütbelerden yukarı rütbeye terfi edemeyenler için de emeklilik hükümleri uygulanmaktadır. Genelde bu kapsama emniyet amirleri, 1,2,3.4. Sınıf emniyet müdürleri girmektedir.

Bu şekilde emeklilik işlemi yapılan personele de emekli aylıkları dışında kadrosuzluk tazminatı ödenmektedir.

Ömür boyu ödenmemekte, 60 yaşına kadar olan süre için geçerli olmaktadır.

Vefat halinde de hak sahiplerine intikali yoktur.

3201 sayılı Kanun Madde 55 hükmü gereği olmaktadır.