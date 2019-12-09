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Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi

 09 Aralık 2019 09:56
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Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi

7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, 500 bin TL'den daha fazla tutarda geliri olanlardan %40 oranında gelir vergisi alınmasını öngören düzenleme yürürlüğe girdi.

Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun , 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız. Kanunun 17 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 2019 yılında uygulanmakta olan tarifeler dikkate alınarak güncellenmiş, %40 diliminde yeni bir grup oluşturtulmuştur. Yeni düzenlemeye göre, çok fazla tutarda ücret geliri elde edenden, 500 bin TL'yi aşan gelirleri için %40 oranında gelir vergisi alınacaktır.

Maddenin yeni hali:

Madde 103- Gelir vergisine tabi gelirler;

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

% 20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası

% 27

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası

%35

500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası

%40

NOT: Madde yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Maddenin eski hali şu şekildedir:

Madde 103 - (Değişik: 23/7/2010-6009/3 md.)
Gelir vergisine tabi gelirler;
8.800 TL'ye kadar % 15
22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL , fazlası % 20
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL (ücret gelirlerinde 76.200 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, fazlası % 27
50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL (ücret gelirlerinde 76.200 TL'den fazlasının 76.200 TL'si için 18.594 TL) , fazlası % 35
oranında vergilendirilir.

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde uygulanmaktaydı:

.18.000 TL'ye kadar % 15
.40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası % 20
.98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası % 27
.98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası % 35

Düzenleme ne anlama geliyor?

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifeler 2019 yılında tekrar güncellenmiş ve bu haliyle 133 üncü madde yeniden düzenlenmiştir (%15-%27 aralığı). Ancak %40 oranında yeni bir vergi dilimi daha oluşturulmuştur. Yani çok fazla tutarda ücret geliri elde edenden, 500 bin TL'yi aşan gelirleri için %40 oranında gelir vergisi alınacaktır.

Kamuda yüksek ücret alanların sayısı fazla olmadığı için yıllık vergiye esas geliri üzerinden genellikle %15-%27 diliminde vergi ödeyen kamu çalışanları açısından bir değişiklik olmamıştır.

Ücretlerden vergi kesintisi sık sık tartışmalara konu olmuş ve Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Anayasa Mahkemesinin 2009 yılında verdiği kararda gelir vergisi ile ilgili düzenlemeyi iptal etmiştir. Konu sitemizde de ayrıntılı olarak işlenmiştir. Anayasa Mahkemesinin 2012 yılında verdiği kararda ise düzenlemeyi Anayasaya aykırı bulmamıştır.
Memurlar.Net - Özel

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