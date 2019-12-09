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Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 09 Aralık 2019 02:19
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Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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