Bekçi adayları, sonuçların açıklanmasını bekliyor

Ön sağlık aşaması ve 8 merkezde gerçekleştirilen yazılı sınavı başarıyla geçen adaylar, 30 Eylül - 12 Ekim arasında yapılan fiziki ve sözlü mülakat etabına katılmıştı.

Adaylar yaklaşık 2 aydır sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre sonuçların, 20 Aralık 2019 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı eğitim şube müdürlüğü tarafından sağlık kurulu raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacak ve sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır.

Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan veya ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde göreve başlamayan ya da aday memurluktan istifa eden veya herhangi bir sebeple ayrılanların atamaları ise iptal edilerek her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacak.

Sınav sonuç listeleri Polis Akademisi Başkanlığı internet sayfasından ilan edilecek.

Hayatlarına bir an önce yön vermek isteyen bekçi adayları, sonuçların bir an evvel açıklanması talebiyle Süleyman Soylu'ya çağrıda bulunuyor.