Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek		 
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni		 
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu		 
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi		 
3 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı		 
Kuruluş Osman'da cep telefonu unutuldu Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni hamle 3. sondaj gemisi

Türkiye, Doğu Akdeniz'de egemenlik alanını genişletip denklemi değiştiren Libya mutabakatının ardından sondaj çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Fatih ve Yavuz'un ardından 3. sondaj gemisi arayışı hız kazandı. Temas kurulan ülkeler arasında ilk 2 geminin alındığı Norveç de var. Sondaj için yerli çalışmalar da başladı.
 09 Aralık 2019 06:10
Yazdır
Yeni hamle 3. sondaj gemisi

Libya ile Doğu Akdeniz'e ilişkin imzalanan tarihi mutabakatın ardından Türkiye, Mavi Vatan'da derin sondajlar için üçüncü gemiyi almaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre bu doğrultuda Fatih ve Yavuz'un ardından üçüncü bir platform daha satın almak için çalışmalara hız verildi. Geminin teminine ilişkin değerlendirmelerin devam ettiği öğrenilirken, alternatifler arasında Fatih ve Yavuz platformlarının satın alındığı Norveçli firmalar başı çekiyor. Üçüncü sondaj platformunun da faaliyete geçirilmesiyle birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Doğu Akdeniz'de KKTC'den yetki aldığı ruhsat sahaları ve Türk deniz yetki alanlarında faaliyet yürüten sondaj gemisi mevcudu 3'e, Barbaros ve Oruç Reis araştırma gemileriyle birlikte sayı 5'e ulaşacak.

İKİNCİ MİLLİLEŞME HAMLESİ
Doğu Akdeniz'de proaktif adımlarını artıran Türkiye, savunma sanayinde olduğu gibi derin deniz sondaj teknolojisi ve yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasında da millileşme hamlesi başlattı. Enerji sektöründe derin deniz petrol ve doğalgaz araştırma ve sondaj teknolojilerinin milli imkanlarla üretimi ve tedarikine ilişkin sistem kuruldu. Araştırma ve sondaj platform malzemelerinin milli imkanlarla üretilmesi planlanıyor. Yine bu gemilerde görev alacak personelin eğitimine de yoğunlaşıldı. Bu hummalı faaliyetler halen Türkiye Petrolleri iştiraki olarak kurulan Offshore Technology Center (OTC) nezdinde yürütülüyor. Sözkonusu tedbirler, Batılı ülkelerin ambargo ve yaptırımlarından Mavi Vatan'daki projelerin etkilenmemesi için alınıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilk sondaj platformunu görevlendirmesi ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden geminin yabancı personeline yönelik 'yargılanırsınız' tehdidi gelmişti.


SİNYALİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği tedarik gerçekleşirse Fatih ve Yavuz gemilerine yenisi eklenecek. Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de şu, bu ne diyor değil, biz ne diyoruz, biz buna bakıyoruz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Doğu Akdeniz'de üçüncü sondaj gemimizin de gelme durumu sözkonusu olabilir. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Burada KKTC'deki soydaşlarımızın hakları var, bizim garantör ülke olarak söz söyleme hakkımız var" demişti.

Şu an neredeler

Türkiye Petrolleri, denizin derinliklerinde hidrokarbon kaynaklarını aramayı sürdürüyor. Halen Fatih sondaj platformu Kıbrıs doğusundaki Dipkarpaz açıklarındaki KKTC ruhsat sahalarında çalışmalarını sürdürürken, Yavuz ise Kıbrıs'ın güneybatısında 7 numaralı parselde sondaja devam ediyor. 7 numaralı parsel, İtalyan ENI şirketine ait sondaj platformunun Türk donanması tarafından engellendiği bölge. Yavuz bir süre daha bu bölgede faaliyetlerine devam edecek. Barbaros sismik araştırma gemisi ise Limasol güneyinde KKTC ruhsat sahalarındaki araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'nin yerlilik oranı yüzde 90'ı aşan sismik araştırma gemisi Oruç Reis ise petrol ve doğalgaz için Karadeniz'in tabanını tarıyor.

Derin deniz ailesine yeni üye

Türkiye'nin ilk derin deniz sondaj gemisi Fatih, Türkiye Petrolleri tarafından Norveç'ten 154 milyon dolara satın alındı. Uluslararası platformda 'Deepsea Metro II' gemisi olarak bilinen Fatih'in ardından, bu geminin kardeşi 'Deepsea Metro I' de geçtiğimiz yıl ekim ayında 262.5 milyon dolara satın alındı ve adı Yavuz olarak değiştirilerek Türk sondaj platformu ailesine dahil edildi. Her iki platform da açık deniz sondaj teknolojisinde 12 bin feet'e ulaşan derinlikte (yaklaşık 3 bin 700 metre) faaliyet yürütme kabiliyetiyle öne çıkıyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek
09 Aralık 2019 10:45		 Yabancı terörist savaşçılardan 71'i ülkelerine gönderildi
09 Aralık 2019 10:43
Adalet Bakanı'ndan 'Yargı Reformu' açıklaması
09 Aralık 2019 10:13		 Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
09 Aralık 2019 10:09
Vekillere verilen ayrıcalık veto edilmeli
09 Aralık 2019 09:35		 Üniversite 1. sınıfta 'kariyer' dersi geliyor
09 Aralık 2019 08:58
1915.gov.tr yayında
09 Aralık 2019 07:05		 Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52.9
09 Aralık 2019 06:50
Tarımda koruma alanı genişliyor
09 Aralık 2019 06:40		 Anlaşma imzaladığımız Libya'da, başkent tehlikede...
09 Aralık 2019 01:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:01 - Biyometrik verileri işleyen bilgisayarların üçte biri tehlike altında11:00 - Bekçi adayları, sonuçların açıklanmasını bekliyor10:58 - Gram altın 273 lira seviyelerinde10:51 - İstanbul'da, polise rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı10:47 - Kars'ta kız lise öğrencisini güpe gündüz böyle kaçırdılar10:45 - Kasımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu10:45 - Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek10:43 - Yabancı terörist savaşçılardan 71'i ülkelerine gönderildi10:39 - Dernek üyelerinin isimleriyle ilgili madde geri çekildi10:32 - Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
10:27 - Köy okulu için emniyet müdürüne mektup yazdı, 500 romanı aldı10:20 - Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak10:20 - 5 Aralık'ta, trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanınan 850 bürokrat ve siyasetçi10:19 - 20 yıl sonra yanardağ patladı bir kişi öldü10:17 - Borsa, haftaya yatay başladı10:16 - Obezite, sağlığı giderek daha çok tehdit ediyor10:13 - Adalet Bakanı'ndan 'Yargı Reformu' açıklaması10:09 - Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Urla Belediyesi'nin yaptığı Atatürk heykeli tepki topladı
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52.9
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
Yeni kurulan üst kurulun çalışanlarının mali hakları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 2
120 bin dolarlık çalışma 1
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
peder handke 1
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
the irishman 1
Halı ile evlenen kadın 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
SON İLANLAR
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 70 personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam