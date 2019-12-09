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Tarımda koruma alanı genişliyor

Tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanılması için çalışmalar sürüyor. 24 milyon hektar tarım alanının tamamında 2023 yılına kadar toprak veri tabanı güncellenecek ve 2 milyon hektar arazi kiralanacak. 265 ova koruma altına alınırken önümüzdeki dönem bu sayı daha da artacak.
 09 Aralık 2019 06:40
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Tarımda koruma alanı genişliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor. 265 ova koruma altına alınırken önümüzdeki dönem bu sayı daha da artacak. 24 milyon hektar tarım alanının tamamında 2023 yılına kadar toprak veri tabanı güncellenecek. Bu alanlar gıda güvenliğinin ambarı olacak. Arazisini satmak isteyen çiftçilerin arazilerinin değerini, talep olması halinde bakanlık belirleyecek. Bakanlık alıcılar ile satıcılara aracılık yapacak. Yıldan yıla artan nüfus ve refah seviyesinin yükselmesine bağlı değişen tüketim alışkanlıkları gıda ihtiyacını dolayısıyla tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımını daha önemli kılıyor.

ATIL ARAZİDEN KAYIP 13 MİLYAR TL

Ancak Türkiye'de işletme ölçeklerinin küçük oluşu arazilerin etkin ve verimli kullanımını engelliyor. Türkiye'de 3 milyon hektara yakın arazi çeşitli nedenlerden dolayı ekilemiyor. Arazilerin aşırı derecede parçalanmış olması, güvenlik sorunları, aile içi husumetler ve göç gibi nedenler birçok tarım arazisinin atıl kalmasına yol açıyor. Bu da yaklaşık 13 milyar TL gelir kaybına yol açıyor. 2023 yılına kadar yaklaşık 2 milyon hektar arazi kiralanacak. Türkiye'de ekilen tarım alanlarının yanı sıra mera ve ormanların toplam büyüklüğü 78 milyon hektar. Bu alanı genişletmek için ise çalışmalar sürüyor. 300'den fazla büyük verimli tarım ovası bulunuyor. 265 büyük ova koruma altına alındı.

GÜNCEL VERİ TABANI

Koruma alanlarının önümüzdeki dönemde artması bekleniyor. Önümüzdeki dönem pay artırılacak. Türkiye'de 32,5 milyon adet tarım parseli mevcut. Toplam 24 milyon hektar tarım alanının tamamında ise verimliliğin artırılması için 2023 yılına kadar toprak veri tabanı güncellenecek. Tarım alanlarının korunmasının yanısıra işletmelerin kayıt altına alınması işlemleri de hızlanacak.

SATIŞTA BAKANLIK ARACI

Halen 3 milyon işletmenin 2,2 milyonu çiftçi kayıt sistemine kayıtlı. Gelecek yıl sonuna kadar kayıt dışılığın bitirilmesi hedefleniyor tarım arazilerinin değerinden el değiştirmesi için de bakanlık arazi bankacılığı ile aktif rol oynayacak. Bakanlık, arazi değerinin belirlenmesi ile alım ve satımında aracılık yapılması için arazi bankacılığını uygulayacak. Arazisini satmak isteyen çiftçilerin arazilerinin değerini talep olması halinde bakanlık belirleyecek. Bakanlık, alıcılar ile satıcılara aracılık yapacak.

400 BİN YATIRIMCI TAD'A TIKLADI

Bir yerde bir alan tarım arazisi dışına çıkarılacaksa yatırımcılar, Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi'ni kullanarak bu alanla ilgili parsel sorgulaması ile arazi mutlak mı, marjinal mi, kuru veya sulu tarım arazisi mi öğrenebiliyor. Uygulama ile arazinin yatırıma uygun olup olmadığı hakkında bilgi veriliyor. Geçen yıl yaklaşık 400 bin üzerinde yatırımcının sistemden sorgulama yaptığı bildirildi. Sistemle spekülasyonların da önüne geçiliyor.
Yeni Şafak
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