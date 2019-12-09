Terör bitti, turist geldi

Eşsiz zenginlikleri, keşfedilmeyi bekleyen tarihi mirasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu terörün bitmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Artan taleple birlikte bölge, turizmde şaha kalktı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 2019 yılında turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla bölge illerinin yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmesi yüzleri güldürüyor. Turist yoğunluğu nedeniyle bölge genelinde halihazırda hizmet veren tesislerin yanı sıra, birçok yeni otel yatırımı için Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi alımına da devam ediliyor.

Tunceli, Mardin ve Diyarbakır'a gelen turistler hem bölgenin popülerliğini hem de vatandaşın refahını artırdı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından teröristlerle yürütülen amansız mücadele kapsamında temizlenen bölgede, bugün turist sayısı 3 milyon 810 bin 774'e çıktı. Yüzde 45'lik artış gösteren bu rakam, 2015 yılında 2 milyon 633 bin 485 idi.

Binlerce senedir çeşitli medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran Diyarbakır ve Mardin, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçi akınına uğradı. Kadim şehir Diyarbakır'a 2015 yılında gelen turist sayısı 221 bin 129 iken bu rakam, bu sene yüzde 244'lük bir artış göstererek 380 bin 126 kişiye çıktı. Tunceli'ye 2015 yılında 56 bin 342 turist gelirken, 2019'da bu rakam yüzde 365 artarak 350 bin oldu.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Yerli ve yabancı turistlerin bölgenin yöresel ve geleneksel yiyecek, kıyafetleri ile kültürel ürünlerine yoğun ilgi göstermesi sebebiyle bölge esnafının satışları da patladı. Esnafın satışları özellikle 2015 yılından beri altı kat artması dikkat çekti.

TURİSTİN GÖZDESİ MARDİN

2015 yılında 285 bin 331 ziyaretçi gelirken, bu sene 900 bin turist Mardin'i ziyaret etti. Bölgeye gelen ziyaretçiler tarihi ve kültürel geziye doydu. Bölgenin popülaritesinin zirveye ulaşması sebebiyle turist sayısının da her geçen sene daha da artması bekleniyor.

Ebru Karatosun