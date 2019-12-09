Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek		 
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni		 
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu		 
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi		 
3 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı		 
Kuruluş Osman'da cep telefonu unutuldu Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terör bitti, turist geldi

Terörün bitmesinin ardından Diyarbakır'a gelen turist sayısı yüzde 244, Tunceli'de yüzde 365, Mardin'de de yüzde 315 oranında arttı.
 09 Aralık 2019 07:11
Yazdır
Terör bitti, turist geldi

Eşsiz zenginlikleri, keşfedilmeyi bekleyen tarihi mirasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu terörün bitmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Artan taleple birlikte bölge, turizmde şaha kalktı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 2019 yılında turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla bölge illerinin yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmesi yüzleri güldürüyor. Turist yoğunluğu nedeniyle bölge genelinde halihazırda hizmet veren tesislerin yanı sıra, birçok yeni otel yatırımı için Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi alımına da devam ediliyor.

Tunceli, Mardin ve Diyarbakır'a gelen turistler hem bölgenin popülerliğini hem de vatandaşın refahını artırdı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından teröristlerle yürütülen amansız mücadele kapsamında temizlenen bölgede, bugün turist sayısı 3 milyon 810 bin 774'e çıktı. Yüzde 45'lik artış gösteren bu rakam, 2015 yılında 2 milyon 633 bin 485 idi.

Binlerce senedir çeşitli medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran Diyarbakır ve Mardin, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçi akınına uğradı. Kadim şehir Diyarbakır'a 2015 yılında gelen turist sayısı 221 bin 129 iken bu rakam, bu sene yüzde 244'lük bir artış göstererek 380 bin 126 kişiye çıktı. Tunceli'ye 2015 yılında 56 bin 342 turist gelirken, 2019'da bu rakam yüzde 365 artarak 350 bin oldu.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Yerli ve yabancı turistlerin bölgenin yöresel ve geleneksel yiyecek, kıyafetleri ile kültürel ürünlerine yoğun ilgi göstermesi sebebiyle bölge esnafının satışları da patladı. Esnafın satışları özellikle 2015 yılından beri altı kat artması dikkat çekti.

TURİSTİN GÖZDESİ MARDİN

2015 yılında 285 bin 331 ziyaretçi gelirken, bu sene 900 bin turist Mardin'i ziyaret etti. Bölgeye gelen ziyaretçiler tarihi ve kültürel geziye doydu. Bölgenin popülaritesinin zirveye ulaşması sebebiyle turist sayısının da her geçen sene daha da artması bekleniyor.

Ebru Karatosun

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kasımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
09 Aralık 2019 10:45		 Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
09 Aralık 2019 10:20
Merkez Bankasında zorunlu karşılıklarda değişiklik yapıldı
09 Aralık 2019 09:45		 Karayollarında durum
09 Aralık 2019 09:35
İnsani Gelişme Endeksi'nde 59'uncu sırada yer aldık
09 Aralık 2019 08:31		 12 günlük bütçe maratonu başlıyor
09 Aralık 2019 08:27
Bu tershanenin sipariş defteri 2022 yılına kadar dolu
08 Aralık 2019 21:31		 Yatırım fonlarının büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı
08 Aralık 2019 16:05
Antarktika seferleri meyvelerini veriyor
07 Aralık 2019 22:43		 'Dünyada domates üretiminde üçüncü sıradayız'
07 Aralık 2019 22:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:01 - Biyometrik verileri işleyen bilgisayarların üçte biri tehlike altında11:00 - Bekçi adayları, sonuçların açıklanmasını bekliyor10:58 - Gram altın 273 lira seviyelerinde10:51 - İstanbul'da, polise rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı10:47 - Kars'ta kız lise öğrencisini güpe gündüz böyle kaçırdılar10:45 - Kasımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu10:45 - Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek10:43 - Yabancı terörist savaşçılardan 71'i ülkelerine gönderildi10:39 - Dernek üyelerinin isimleriyle ilgili madde geri çekildi10:32 - Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
10:27 - Köy okulu için emniyet müdürüne mektup yazdı, 500 romanı aldı10:20 - Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak10:20 - 5 Aralık'ta, trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanınan 850 bürokrat ve siyasetçi10:19 - 20 yıl sonra yanardağ patladı bir kişi öldü10:17 - Borsa, haftaya yatay başladı10:16 - Obezite, sağlığı giderek daha çok tehdit ediyor10:13 - Adalet Bakanı'ndan 'Yargı Reformu' açıklaması10:09 - Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Urla Belediyesi'nin yaptığı Atatürk heykeli tepki topladı
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52.9
Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
Yeni kurulan üst kurulun çalışanlarının mali hakları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
peder handke 1
the irishman 1
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
Halı ile evlenen kadın 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 2
120 bin dolarlık çalışma 1
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
SON İLANLAR
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 70 personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam